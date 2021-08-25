***SKTAS* *KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.08.2021 09:12
***SKTAS******KRSTL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [KRSTL, SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960336
BIST
10:281.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:288,3802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:289,8449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0483
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:28483,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,14
|Açılış
|: 483,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GESAN
|27,34
|170.938.483
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|84,90
|5.789.862
|% 9,13
|
|IZFAS
|8,43
|15.763.594
|% 7,66
|
|KLNMA
|21,42
|122.865
|% 6,57
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,30
|9.635.606
|% -5,49
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|ISKPL
|39,70
|9.169.530
|% -4,98
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,62
|341.763.500
|% 0,73
|
|BRLSM
|12,66
|254.239.288
|% 4,54
|
|THYAO
|12,83
|177.945.112
|% 0,16
|
|GESAN
|27,34
|170.938.483
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,74
|132.675.989
|% 0,65
|
|GARAN
|9,62
|341.763.500
|% 0,73
|
|MRGYO
|1,11
|26.659.006
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,66
|254.239.288
|% 4,54
|
|YKBNK
|2,58
|48.889.051
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|132.675.989
|% 0,65
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3763
|8,3802
|% -0,20
|
|Euro
|9,8364
|9,8449
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,4721
|11,5297
|% -0,18
|
|Frank
|9,1437
|9,1988
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2298
|2,2410
|% -0,09
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,77
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,28
|70,28
|-0,13
|