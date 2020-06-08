***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 20:09
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Gür
18:00109.637
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|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,82
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5949
|8,6380
|% 0,59
|
|Frank
|7,0610
|7,1035
|% 0,85
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|12,84
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.431
|-16,20
|
|Tam
|2.468
|2.498
|-20,50
|
|Yarım
|1.204
|1.219
|-10,00
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,67
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|0,05
|
|B. Petrol
|40,94
|40,94
|-1,36
|