***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 Yılı Faaliyet DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.06.2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Gür