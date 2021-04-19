***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.04.2021 18:16
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021 / 18.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2021
Tescil Tarihi
19.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.04.2021 - 10312
Açıklamalar
2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.04.2021 tarihli genel kurul kararı, 19.04.2021 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 19.04.2021 tarih ve 10312 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929292
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
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9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 461,71
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|303.388.142
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0880
|8,0926
|% 0,43
|
|Euro
|9,7341
|9,7435
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2760
|11,3326
|% 1,38
|
|Frank
|8,8010
|8,8540
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1501
|2,1609
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,52
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,01
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,10
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