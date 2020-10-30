***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
30.10.2020 08:32
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884758
BIST
10:291.107
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -19,77
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:298,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0278
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:299,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0326
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
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9,7457
En Düşük
9,6423
10:29501,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,81
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:29
|KARTN
|1.812,80
|59.875.609
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|7.418.642
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|KENT
|298,80
|622.210
|% -10,00
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|TSKB
|2,45
|869.081.056
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,00
|323.043.648
|% 1,01
|
|SISE
|6,20
|124.540.968
|% -1,74
|
|ALBRK
|1,78
|123.599.890
|% 0,56
|
|ASELS
|16,94
|108.411.938
|% -2,64
|
|TSKB
|2,45
|869.081.056
|% 5,60
|
|SKBNK
|2,00
|323.043.648
|% 1,01
|
|ALBRK
|1,78
|123.599.890
|% 0,56
|
|IHLAS
|1,06
|32.616.950
|% -3,64
|
|EKGYO
|1,66
|47.616.806
|% -2,35
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3038
|8,3161
|% 0,34
|
|Euro
|9,7026
|9,7135
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,7308
|10,7846
|% 0,52
|
|Frank
|9,0719
|9,1265
|% 0,74
|
|Riyal
|2,2158
|2,2269
|% 0,65
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,90
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,03
|
|B. Petrol
|37,77
|37,77
|-0,49
|