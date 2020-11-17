***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.11.2020 18:22
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020 / 30.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ekteki şekilde onaylanarak Şirketimize bugün iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Onaylı tadil metnine ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888977
BIST
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474,08
En Düşük
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|GLRYH
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|26.767.301
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|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6959
|7,7023
|% -0,06
|
|Euro
|9,1332
|9,1435
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2304
|% 0,35
|
|Frank
|8,4203
|8,4711
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0474
|2,0577
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,28
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,28
|43,28
|-0,54
|
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17:59GEDZA
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