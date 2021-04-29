***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2020AçıklamalarŞirketimizin 14.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimizin 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil tasarısı, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.04.2021 tarih ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 29/04/2021 29/04/2021 10319http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932826BIST