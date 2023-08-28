***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
28.08.2023 21:02
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2021
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi değiştirilmiş olup, değişiklik Söke Ticaret Sicili tarafından 28.08.2023 tarihinde tescil edilmiş, 28.08.2023 tarih ve 10902 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/08/2023 28/08/2023 10902
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190062
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,4638
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0697
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,6575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0449
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.632,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.632,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,4194
|26,4638
|% -0,26
|
|Euro
|28,5849
|28,6575
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2360
|33,4027
|% -0,10
|
|Frank
|29,8179
|29,9976
|% -0,26
|
|Riyal
|7,0313
|7,0665
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.633
|1.634
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.927
|11.056
|-45,00
|
|Yarım
|5.480
|5.549
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.732
|2.775
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,94
|83,94
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL