***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2021 21:02
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
30.09.2021 tarihi itibariyle konsolide faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976630
BIST
12:291.609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
12:299,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0968
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:2911,3852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0914
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3852
En Düşük
11,2653
12:29577,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 4,48
|Açılış
|: 577,70
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
577,79
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:27
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|BAGFS
|23,12
|14.660.747
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.274.718
|% 9,85
|
|SOKM
|12,64
|216.371.868
|% 8,87
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|DOKTA
|32,40
|6.292.565
|% -7,95
|
|EMKEL
|2,70
|18.999.619
|% -7,85
|
|SARKY
|16,90
|34.458.151
|% -7,40
|
|KLMSN
|10,15
|19.689.820
|% -7,31
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|THYAO
|18,09
|882.307.899
|% -0,39
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|TUPRS
|152,60
|545.039.888
|% -0,26
|
|PETKM
|7,13
|1.488.489.658
|% -1,79
|
|GARAN
|10,59
|1.641.238.838
|% 0,09
|
|YKBNK
|3,08
|407.262.916
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,11
|278.642.639
|% -0,47
|
|TSPOR
|6,07
|761.119.726
|% -1,78
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8182
|9,8224
|% 0,93
|
|Euro
|11,3665
|11,3809
|% 0,77
|
|Sterlin
|13,2525
|13,3189
|% 0,76
|
|Frank
|10,7224
|10,7870
|% 0,81
|
|Riyal
|2,6122
|2,6253
|% 1,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,18
|
|Altın Gr.
|576
|576
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.800
|3.858
|18,00
|
|Tam
|3.785
|3.880
|25,36
|
|Yarım
|1.829
|1.877
|12,27
|
|Çeyrek
|918
|938
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,25
|