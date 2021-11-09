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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

09.11.2021 21:02
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

30.09.2021 tarihi itibariyle konsolide faaliyet raporu ekte yer almaktadır.
 
 
 
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976630


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COSMO 11,76 158.442 % 9,91  
BAGFS 23,12 14.660.747 % 9,89  
IZFAS 6,69 3.274.718 % 9,85  
SOKM 12,64 216.371.868 % 8,87  
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Dolar 9,8182 9,8224 % 0,93  
Euro 11,3665 11,3809 % 0,77  
Sterlin 13,2525 13,3189 % 0,76  
Frank 10,7224 10,7870 % 0,81  
Riyal 2,6122 2,6253 % 1,04  
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12:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 -6,18  
Altın Gr. 576 576 2,59  
Cumhuriyet 3.800 3.858 18,00  
Tam 3.785 3.880 25,36  
Yarım 1.829 1.877 12,27  
Çeyrek 918 938 6,13  
Gümüş.Ons 24,25 24,27 -0,08  
Gümüş Gr. 7,65 7,66 0,05  
B. Petrol 85,03 85,03 0,25  
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