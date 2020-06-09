***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 23:38
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 67.749.166 95.675.420
Satışların Maliyeti
-60.039.290 -79.702.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.709.876 15.972.760
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 9.572.404 11.804.377
BRÜT KAR (ZARAR)
17.282.280 27.777.137
Genel Yönetim Giderleri
-9.506.192 -8.683.786
Pazarlama Giderleri
12 -7.546.859 -5.110.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-232.295 -228.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.237.740 3.365.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.155.475 -2.925.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.079.199 14.193.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 425.616 36.271.458
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.488.320 -3.885.665
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.051 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.022.546 46.579.440
Finansman Gelirleri
15 1.939.103 7.023.093
Finansman Giderleri
15 -31.533.525 -34.951.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-26.571.876 18.650.584
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.876.303 -2.887.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.876.303 -2.887.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.448.179 15.762.604
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.448.179 15.762.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -28.448.179 15.762.604
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç (kayıp) 17 -0,70910000 0,39290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.935.742 2.043.923
Dönem Karı (Zararı)
-28.448.179 15.762.604
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.448.179 15.762.604
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.260.488 -11.420.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 4.566.031 4.327.706
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.284.245 5.681.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.104.592 2.039.179
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.179.653 3.641.850
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.317.723 9.955.472
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.084.472 -5.087.917
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 7.402.195 15.043.389
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.517.369 -5.919.274
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.481.110 13.084.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.572.404 -11.783.762
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.572.404 -11.804.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20.615
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.051 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-6.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.876.303 -32.884
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.830.900 7.025.856
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
866.462 1.178.916
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.964.438 5.846.940
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -33.758.794
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.990.012 6.905.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-948.124 2.414.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.006 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-947.118 2.414.215
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
578.916 -6.101.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
578.916 -6.101.488
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.028.351 1.126.959
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.331.557 2.395.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-394.109 -1.068.134
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.937.448 3.463.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.228.736 11.253.009
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.959.979 340.001
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.268.757 10.913.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.433.690 -4.182.554
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.433.690 -4.182.554
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.802.321 11.248.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-390.227 -1.011.284
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.993.721 -3.623.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -11.717.408
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.517.369 7.148.447
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.819.507 102.636.407
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 99.248.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.062.704 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.062.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.023.099 -1.707.097
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.002.341 -1.553.503
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.758 -153.594
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.178.958 2.633.611
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.997.134 -2.626.060
Alınan Faiz
1.084.472 5.087.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.329.747 -5.080.181
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.822.885 28.936.595
Kredilerden Nakit Girişleri
21.822.885 28.936.595
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.571.089 -31.154.863
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.571.089 -31.154.863
Ödenen Faiz
-3.467.302 -985.818
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
545.253 -1.876.095
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.445.982 99.600.149
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-319.550 -225.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.126.432 99.374.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.969.185 12.568.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.095.617 111.943.330
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.095.617 16.969.185
Ticari Alacaklar
38.432.762 37.484.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
708 1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 38.432.054 37.482.924
Diğer Alacaklar
5.164.442 4.568.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.164.442 4.568.933
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
65.882.136 66.910.488
Canlı Varlıklar
7 2.706.750 2.942.250
Peşin Ödenmiş Giderler
2.693.518 4.231.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.693.518 4.231.643
Diğer Dönen Varlıklar
11 10.455.379 11.834.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.455.379 11.834.690
ARA TOPLAM
147.430.604 144.941.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.430.604 144.941.827
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
589.145 8.299
Diğer Finansal Yatırımlar
589.145 8.299
Diğer Alacaklar
35.902 52.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.902 52.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.225.384 1.219.333
Canlı Varlıklar
7 140.669.342 134.007.700
Maddi Duran Varlıklar
8 292.606.848 294.853.052
Arazi ve Arsalar
172.529.000 172.529.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.759.897 9.095.241
Binalar
66.775.560 68.335.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
37.810.418 39.399.344
Taşıtlar
2.476.397 1.995.289
Mobilya ve Demirbaşlar
620.062 671.804
Özel Maliyetler
72.284 115.597
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.563.230 2.710.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.597.472 7.048.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.597.472 7.048.897
Diğer Duran Varlıklar
614.617 127.956
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
614.617 127.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
442.338.710 437.317.732
TOPLAM VARLIKLAR
589.769.314 582.259.559
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 61.869.868 55.262.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
61.869.868 55.262.114
Banka Kredileri
61.869.868 55.262.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 73.186.114 46.034.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.186.114 46.034.111
Banka Kredileri
67.191.126 41.052.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.994.988 4.981.339
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 43.457.831 42.912.580
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
43.457.831 42.912.580
Ticari Borçlar
76.548.393 80.879.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 6.931.495 7.325.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 69.616.898 73.554.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.675.929 9.227.824
Diğer Borçlar
30.645.560 16.160.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 16.959.979 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.685.581 16.160.393
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.091.586 3.147.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.091.586 3.147.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.185.704 3.993.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
863.400 3.992.845
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
322.304 876
ARA TOPLAM
303.660.985 257.617.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
303.660.985 257.617.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 188.775.079 200.966.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
188.775.079 200.966.121
Banka Kredileri
176.144.127 188.621.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.630.952 12.344.201
Diğer Borçlar
5.690.271 6.339.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.690.271 6.339.337
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
782.811 979.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.145.102 23.430.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24.145.102 23.430.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 32.876.103 30.984.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.269.366 262.699.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
555.930.351 520.317.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.838.963 61.942.038
Ödenmiş Sermaye
40.120.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
260.289 260.289
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
191.831.872 193.243.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
191.831.872 193.243.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 196.171.268 197.644.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.339.396 -4.400.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.565.662 1.281.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.565.662 1.281.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.672.341 9.672.341
Yasal Yedekler
9.672.341 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-199.558.574 -186.665.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.448.179 -14.366.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.838.963 61.942.038
TOPLAM KAYNAKLAR
589.769.314 582.259.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651
Diğer Düzeltmeler
-816.299 -816.299 -816.299 816.299
Transferler
-76.162.571 76.162.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 15.762.604 26.076.142 26.076.142
Dönem Karı (Zararı)
15.762.604 15.762.604 15.762.604
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 10.313.538 10.313.538
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.912 221.052 -27.436.860 -27.436.860 -63.564.615 26.575.248 0 -64.426.227 -64.426.227
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 203.039.720 -4.400.500 198.639.220 198.639.220 1.178.548 9.672.341 -192.060.988 15.762.604 91.967.566 91.967.566
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038
Diğer Düzeltmeler
-1.473.179 0 -1.473.179 -1.473.179 1.473.179
Transferler
0 -14.366.039 14.366.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.104 61.104 61.104 284.000 -28.448.179 -28.103.075 -28.103.075
Dönem Karı (Zararı)
0 -28.448.179 -28.448.179 -28.448.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
61.104 61.104 61.104 284.000 345.104 345.104
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 196.171.268 0 -4.339.396 0 191.831.872 191.831.872 1.565.662 9.672.341 -199.558.574 -28.448.179 33.838.963 33.838.963
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.448.179 15.762.604
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
61.104 -16.797
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.104 -16.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
284.000 10.330.335
Yabancı Para Çevrim Farkları
284.000 10.330.335
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
284.000 10.330.335
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
345.104 10.313.538
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.103.075 26.076.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.103.075 26.076.142
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850415
BIST