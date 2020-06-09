***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 67.749.166 95.675.420Satışların Maliyeti-60.039.290 -79.702.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.709.876 15.972.760Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 9.572.404 11.804.377BRÜT KAR (ZARAR)17.282.280 27.777.137Genel Yönetim Giderleri-9.506.192 -8.683.786Pazarlama Giderleri12 -7.546.859 -5.110.946Araştırma ve Geliştirme Giderleri-232.295 -228.469Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 6.237.740 3.365.380Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.155.475 -2.925.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.079.199 14.193.647Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 425.616 36.271.458Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -1.488.320 -3.885.665Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6.051 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.022.546 46.579.440Finansman Gelirleri15 1.939.103 7.023.093Finansman Giderleri15 -31.533.525 -34.951.949SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-26.571.876 18.650.584Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.876.303 -2.887.980Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -1.876.303 -2.887.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.448.179 15.762.604DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-28.448.179 15.762.604Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17 -28.448.179 15.762.604Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç (kayıp) 17 -0,70910000 0,39290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.935.742 2.043.923Dönem Karı (Zararı)-28.448.179 15.762.604Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.448.179 15.762.604Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.260.488 -11.420.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 4.566.031 4.327.706Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.284.245 5.681.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.104.592 2.039.179Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.179.653 3.641.850Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.317.723 9.955.472Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.084.472 -5.087.917Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 7.402.195 15.043.389Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler11 -6.517.369 -5.919.274Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.481.110 13.084.521Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.572.404 -11.783.762Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -9.572.404 -11.804.377Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler20.615Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.051 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-6.051Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.876.303 -32.884Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler5.830.900 7.025.856Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler866.462 1.178.916Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.964.438 5.846.940Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -33.758.794İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.990.012 6.905.590Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-948.124 2.414.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.006 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-947.118 2.414.215Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler578.916 -6.101.488İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)578.916 -6.101.488Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.028.351 1.126.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.331.557 2.395.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-394.109 -1.068.134İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-3.937.448 3.463.583Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.228.736 11.253.009İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)16.959.979 340.001İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.268.757 10.913.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.433.690 -4.182.554Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.433.690 -4.182.554Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.802.321 11.248.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-390.227 -1.011.284Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.993.721 -3.623.896Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -11.717.408Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.517.369 7.148.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.819.507 102.636.407Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 99.248.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.062.704 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.062.704Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.023.099 -1.707.097Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.002.341 -1.553.503Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.758 -153.594Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.178.958 2.633.611Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -4.997.134 -2.626.060Alınan Faiz1.084.472 5.087.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.329.747 -5.080.181Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.822.885 28.936.595Kredilerden Nakit Girişleri21.822.885 28.936.595Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.571.089 -31.154.863Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.571.089 -31.154.863Ödenen Faiz-3.467.302 -985.818Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)545.253 -1.876.095YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.445.982 99.600.149Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-319.550 -225.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.126.432 99.374.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.969.185 12.568.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.095.617 111.943.330Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22.095.617 16.969.185Ticari Alacaklar38.432.762 37.484.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar708 1.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 38.432.054 37.482.924Diğer Alacaklar5.164.442 4.568.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.164.442 4.568.933Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar65.882.136 66.910.488Canlı Varlıklar7 2.706.750 2.942.250Peşin Ödenmiş Giderler2.693.518 4.231.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.693.518 4.231.643Diğer Dönen Varlıklar11 10.455.379 11.834.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.455.379 11.834.690ARA TOPLAM147.430.604 144.941.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.430.604 144.941.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar589.145 8.299Diğer Finansal Yatırımlar589.145 8.299Diğer Alacaklar35.902 52.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.902 52.495Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.225.384 1.219.333Canlı Varlıklar7 140.669.342 134.007.700Maddi Duran Varlıklar8 292.606.848 294.853.052Arazi ve Arsalar172.529.000 172.529.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.759.897 9.095.241Binalar66.775.560 68.335.791Tesis, Makine ve Cihazlar37.810.418 39.399.344Taşıtlar2.476.397 1.995.289Mobilya ve Demirbaşlar620.062 671.804Özel Maliyetler72.284 115.597Yapılmakta Olan Yatırımlar3.563.230 2.710.986Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.597.472 7.048.897Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.597.472 7.048.897Diğer Duran Varlıklar614.617 127.956İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar614.617 127.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR442.338.710 437.317.732TOPLAM VARLIKLAR589.769.314 582.259.559KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 61.869.868 55.262.114İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.869.868 55.262.114Banka Kredileri61.869.868 55.262.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 73.186.114 46.034.111İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları73.186.114 46.034.111Banka Kredileri67.191.126 41.052.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.994.988 4.981.339Diğer Finansal Yükümlülükler6 43.457.831 42.912.580Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler43.457.831 42.912.580Ticari Borçlar76.548.393 80.879.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 6.931.495 7.325.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 69.616.898 73.554.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.675.929 9.227.824Diğer Borçlar30.645.560 16.160.393İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 16.959.979 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar13.685.581 16.160.393Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.091.586 3.147.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.091.586 3.147.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.185.704 3.993.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar863.400 3.992.845Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar322.304 876ARA TOPLAM303.660.985 257.617.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER303.660.985 257.617.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 188.775.079 200.966.121İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar188.775.079 200.966.121Banka Kredileri176.144.127 188.621.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.630.952 12.344.201Diğer Borçlar5.690.271 6.339.337İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.690.271 6.339.337Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)782.811 979.053Uzun Vadeli Karşılıklar24.145.102 23.430.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24.145.102 23.430.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 32.876.103 30.984.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER252.269.366 262.699.772TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER555.930.351 520.317.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.838.963 61.942.038Ödenmiş Sermaye40.120.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)260.289 260.289Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)191.831.872 193.243.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)191.831.872 193.243.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 196.171.268 197.644.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.339.396 -4.400.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.565.662 1.281.662Yabancı Para Çevrim Farkları1.565.662 1.281.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.672.341 9.672.341Yasal Yedekler9.672.341 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-199.558.574 -186.665.714Net Dönem Karı veya Zararı-28.448.179 -14.366.039TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.838.963 61.942.038TOPLAM KAYNAKLAR589.769.314 582.259.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651Diğer Düzeltmeler-816.299 -816.299 -816.299 816.299Transferler-76.162.571 76.162.571Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 15.762.604 26.076.142 26.076.142Dönem Karı (Zararı)15.762.604 15.762.604 15.762.604Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.330.335 10.313.538 10.313.538Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.912 221.052 -27.436.860 -27.436.860 -63.564.615 26.575.248 0 -64.426.227 -64.426.227Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 203.039.720 -4.400.500 198.639.220 198.639.220 1.178.548 9.672.341 -192.060.988 15.762.604 91.967.566 91.967.566Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Diğer Düzeltmeler-1.473.179 0 -1.473.179 -1.473.179 1.473.179Transferler0 -14.366.039 14.366.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.104 61.104 61.104 284.000 -28.448.179 -28.103.075 -28.103.075Dönem Karı (Zararı)0 -28.448.179 -28.448.179 -28.448.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)61.104 61.104 61.104 284.000 345.104 345.104Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 196.171.268 0 -4.339.396 0 191.831.872 191.831.872 1.565.662 9.672.341 -199.558.574 -28.448.179 33.838.963 33.838.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-28.448.179 15.762.604DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar61.104 -16.797Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.104 -16.797Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar284.000 10.330.335Yabancı Para Çevrim Farkları284.000 10.330.335Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)284.000 10.330.335Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)345.104 10.313.538TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-28.103.075 26.076.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-28.103.075 26.076.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850415BIST