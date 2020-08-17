***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 113.912.630 171.820.010 46.163.464 76.144.590Satışların Maliyeti-104.026.941 -138.848.586 -43.987.651 -59.145.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.885.689 32.971.424 2.175.813 16.998.664Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 15.883.369 13.848.820 6.310.965 2.044.443BRÜT KAR (ZARAR)25.769.058 46.820.244 8.486.778 19.043.107Genel Yönetim Giderleri-15.106.587 -15.446.232 -5.600.395 -6.762.446Pazarlama Giderleri12 -12.843.911 -13.938.138 -5.297.052 -8.827.192Araştırma ve Geliştirme Giderleri-472.190 -448.859 -239.895 -220.390Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 10.577.839 10.159.350 4.340.099 6.793.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -5.045.325 -6.672.578 -2.889.850 -3.746.909ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.878.884 20.473.787 -1.200.315 6.280.140Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 621.858 29.884.278 196.242 -4.082.102Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.346.201 -2.559.614 -857.881 -979.027Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-127.117 68.312 -133.168 68.312FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.027.424 47.866.763 -1.995.122 1.287.323Finansman Gelirleri15 2.171.435 8.965.672 232.332 1.942.579Finansman Giderleri15 -63.329.256 -58.178.497 -31.795.731 -23.226.548SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-60.130.397 -1.346.062 -33.558.521 -19.996.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri16 -704.425 -2.899.801 1.171.878 -11.821Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-704.425 -2.899.801 1.171.878 -11.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.834.822 -4.245.863 -32.386.643 -20.008.467DÖNEM KARI (ZARARI)-60.834.822 -4.245.863 -32.386.643 -20.008.467Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-6.066 0 -6.066Ana Ortaklık Payları-60.828.756 -4.245.863 -32.380.577 -20.008.467Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.080.602 -1.431.712Dönem Karı (Zararı)-60.834.822 -4.245.863Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-60.834.822 -4.245.863Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler56.702.430 9.993.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 9.066.729 8.192.261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler472.623 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler472.623 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.356.476 7.682.787Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.259.075 4.227.013Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.097.401 3.455.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.405.420 18.403.472Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -683.798 -5.912.487Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 17.089.218 24.315.959Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-6.517.369 -4.012.874Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler37.402.986 9.309.448Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.883.369 -14.079.818Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -230.998Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.883.369 -13.848.820Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler127.117 -68.312Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler704.425 2.844.367Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10.567.392 11.218.477Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.331.859 -109.796Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler9.235.533 11.328.273Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -29.496.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.753.508 6.354.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.967.509 17.405.711İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.006 -702.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10.968.515 18.108.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.191.824 -4.140.012İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.191.824 -4.140.012Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.569.555 2.060.688Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.837.764 -19.604.765İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.677.926 -2.734.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.515.690 -16.870.361Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.202.373Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.140.809 11.959.209İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.140.809 8.859.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.018.935 -3.528.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.018.935 -3.528.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.885.900 12.102.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-733.266 -2.202.373Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.993.721 -3.623.896Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -11.720.950Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.532.285 4.012.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.481.255 102.303.270Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 103.011.898Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.724.343 291.501Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.724.343 291.501Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.834.451 -2.687.341Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.797.646 -2.400.231Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.805 -287.110Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.111.360 5.456.065Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.717.619 -9.681.337Alınan Faiz683.798 5.912.484FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI39.364.233 -95.734.557Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri38.001.751 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri66.359.189 104.823.637Kredilerden Nakit Girişleri66.359.189 104.823.637Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.196.024 -164.009.429Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.196.024 -164.009.429Ödenen Faiz-5.905.879 -24.315.959Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.894.804 -12.232.806YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.802.376 5.137.001Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-319.548 -225.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.482.828 4.911.554DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.969.185 12.568.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.452.013 17.480.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri44.452.013 16.969.185Ticari Alacaklar26.517.129 37.484.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 708 1.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 26.516.421 37.482.924Diğer Alacaklar5.775.042 4.568.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.775.042 4.568.933Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar69.007.420 66.910.488Canlı Varlıklar7 2.353.500 2.942.250Peşin Ödenmiş Giderler3.429.029 4.231.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.429.029 4.231.643Diğer Dönen Varlıklar10.171.354 11.834.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 10.171.354 11.834.690ARA TOPLAM161.705.487 144.941.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.705.487 144.941.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar38.210 52.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.210 52.495Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.092.216 1.219.333Canlı Varlıklar7 144.850.546 134.007.700Maddi Duran Varlıklar8 289.359.254 294.853.052Arazi ve Arsalar172.613.220 172.529.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8.424.710 9.095.241Binalar65.204.521 68.335.791Tesis, Makine ve Cihazlar36.220.163 39.399.344Taşıtlar2.373.563 1.995.289Mobilya ve Demirbaşlar607.619 671.804Özel Maliyetler64.316 115.597Yapılmakta Olan Yatırımlar3.851.142 2.710.986Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.155.722 7.048.897Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.155.722 7.048.897Diğer Duran Varlıklar729.667 127.956İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar729.667 127.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR442.233.914 437.317.732TOPLAM VARLIKLAR603.939.401 582.259.559KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 80.838.022 55.262.114İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 80.838.022 55.262.114Banka Kredileri80.838.022 55.262.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları83.526.771 46.034.111İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 83.526.771 46.034.111Banka Kredileri75.716.890 41.052.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.809.881 4.981.339Diğer Finansal Yükümlülükler6 35.017.774 42.912.580Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler35.017.774 42.912.580Ticari Borçlar75.042.186 80.879.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 9.003.530 7.325.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 66.038.656 73.554.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.313.002 9.227.824Diğer Borçlar11.552.668 16.160.393İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.552.668 16.160.393Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.876.944 3.147.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.876.944 3.147.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.097.401 3.993.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar724.015 3.992.845Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar373.386 876ARA TOPLAM300.264.768 257.617.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER300.264.768 257.617.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar201.125.189 200.966.121İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 201.125.189 200.966.121Banka Kredileri189.177.130 188.621.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.948.059 12.344.201Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.991.187 6.339.337İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.991.187 6.339.337Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)586.569 979.053Uzun Vadeli Karşılıklar25.956.546 23.430.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.956.546 23.430.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 31.652.847 30.984.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER264.312.338 262.699.772TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER564.577.106 520.317.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar39.353.439 61.942.038Ödenmiş Sermaye40.120.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Sermaye Avansı18 38.001.751 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)260.289 260.289Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme FonuKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)190.153.181 193.243.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)190.153.181 193.243.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)194.698.089 197.644.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.544.908 -4.400.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.664.476 1.281.662Yabancı Para Çevrim Farkları1.664.476 1.281.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.672.341Yasal Yedekler9.682.532 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-198.095.586 -186.665.714Net Dönem Karı veya Zararı-60.828.756 -14.366.039Kontrol Gücü Olmayan Paylar8.856TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.362.295 61.942.038TOPLAM KAYNAKLAR603.939.401 582.259.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.287.075 2.287.075 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.162.571 76.162.571 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.915 10.432.420 -4.245.863 6.169.642 6.169.642Dönem Karı (Zararı)-4.245.863 -4.245.863 -4.245.863Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.915 10.432.420 0 10.415.505 10.415.505Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.912 221.052 -63.533.339 26.575.248 -64.394.951 -64.394.951Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 201.568.944 -4.400.618 1.311.909 9.672.341 -190.590.212 -4.245.863 72.092.342 72.092.342Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-2.946.358 2.946.358 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.191 -14.376.230 14.366.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-144.408 382.814 -60.828.756 -60.590.350 -4.945 -60.595.295Dönem Karı (Zararı)-60.828.756 -60.828.756 -6.066 -60.834.822Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-144.408 382.814 0 238.406 1.121 239.527Sermaye Arttırımı38.001.751 38.001.751 38.001.751Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması13.801 13.801Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 38.001.751 260.289 194.698.089 -4.544.908 1.664.476 9.682.532 -198.095.586 -60.828.756 39.353.439 8.856 39.362.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-60.834.822 -4.245.863 -32.386.643 -20.008.467DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.408 -16.915 -205.512 -118Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-144.408 -16.915 -205.512 -118Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar383.935 10.432.420 99.935 102.085Yabancı Para Çevrim Farkları383.935 10.432.420 99.935 102.085Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)383.935 10.432.420 99.935 102.085Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)239.527 10.415.505 -105.577 101.967TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-60.595.295 6.169.642 -32.492.220 -19.906.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-4.945 0 -4.945 0Ana Ortaklık Payları-60.590.350 6.169.642 -32.487.275 -19.906.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869562BIST