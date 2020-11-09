***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 174.498.667 231.827.563 60.586.037 60.007.553Satışların Maliyeti-157.948.259 -190.667.259 -53.921.318 -51.818.673TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.550.408 41.160.304 6.664.719 8.188.880Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 38.834.719 13.776.053 22.951.350 -72.767BRÜT KAR (ZARAR)55.385.127 54.936.357 29.616.069 8.116.113Genel Yönetim Giderleri-20.928.121 -21.336.374 -5.821.534 -5.890.142Pazarlama Giderleri12 -18.998.077 -19.662.551 -6.154.166 -5.724.413Araştırma ve Geliştirme Giderleri-712.098 -728.643 -239.908 -279.784Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.935.380 15.847.867 9.357.541 5.688.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8.005.815 -9.435.193 -2.960.490 -2.762.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.676.396 19.621.463 23.797.512 -852.324Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 820.256 30.081.884 198.398 197.606Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -4.540.326 -4.673.030 -2.194.125 -2.113.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-22.757 1.518 104.360 -66.794FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)22.933.569 45.031.835 21.906.145 -2.834.928Finansman Gelirleri15 5.234.939 9.202.164 3.063.504 236.492Finansman Giderleri15 -86.336.818 -58.248.403 -23.007.562 -69.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-58.168.310 -4.014.404 1.962.087 -2.668.342Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -4.349.304 -2.484.583 -3.644.879 415.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124DÖNEM KARI (ZARARI)-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.359 -3.293Ana Ortaklık Payları-62.508.255 -6.498.987 -1.679.499 -2.253.124Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp)/kazanç 18 -1,30470000 -0,21150000 -0,16200000 -0,05620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.396.990 20.620.071Dönem Karı (Zararı)-62.517.614 -6.498.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-62.517.614 -6.498.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler51.243.230 21.565.920Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.483.632 12.234.654Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler472.624 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler472.624 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.880.990 8.789.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.725.167 5.042.603Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.155.823 3.746.842Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.508.432 23.340.795Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.227.242 -5.800.425Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21.735.674 29.141.220Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-6.517.369 -5.615.059Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler36.785.291 9.868.682Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.834.720 -14.016.342Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -240.289Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-38.834.720 -13.776.053Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler22.756 -1.519İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler22.756 -1.519Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.349.304 2.484.582Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler16.092.290 13.976.685Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.411.138 232.872Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.503.428 13.743.813Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-29.496.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.568.720 18.180.364Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler926.131 22.230.617İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-830 -49.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)926.961 22.280.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.993.056 -4.426.235İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.993.056 -4.426.235Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.566.233 -3.266.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.607.694 -3.323.102İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.912.270 700.093İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.695.424 -4.023.195Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 -1.019.030Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.874.087 14.188.125İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.874.087 11.088.146İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler330.831 -6.203.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)330.831 -6.203.145Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.843.104 33.247.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.077.534 -2.897.438Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.993.721 -3.623.896Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -11.720.950Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.517.369 5.615.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.964.681 99.840.866Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 103.011.898Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri820.256 168.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri820.256 168.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.521.310 -2.598.864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.521.310 -2.598.864Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.256.318 7.745.034Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.747.187 -14.286.053Alınan Faiz1.227.242 5.800.425FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI36.733.264 -118.144.271Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri38.288.007 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.123.730 120.068.955Kredilerden Nakit Girişleri96.123.730 120.068.955Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.524.061 -204.205.050Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-71.524.061 -204.205.050Ödenen Faiz-19.146.193 -29.141.220Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-7.008.219 -4.866.956YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.371.593 2.316.666Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-319.548 -225.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.052.045 2.091.219DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.969.185 12.568.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.021.230 14.659.847Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29.021.230 16.969.185Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar36.558.507 37.484.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 884 1.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.557.623 37.482.924Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar6.575.804 4.568.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.575.804 4.568.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar78.004.098 66.910.488Canlı Varlıklar7 2.728.500 2.942.250Peşin Ödenmiş Giderler2.922.368 4.231.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.922.368 4.231.643Diğer Dönen Varlıklar11 12.422.639 11.834.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 12.422.639 11.834.690ARA TOPLAM168.233.146 144.941.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR168.233.146 144.941.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar8.299 8.299Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar38.680 52.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar38.680 52.495Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.196.576 1.219.333Canlı Varlıklar7 161.043.611 134.007.700Maddi Duran Varlıklar8 436.828.747 294.853.052Arazi ve Arsalar237.322.500 172.529.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.259.481 9.095.241Binalar111.587.638 68.335.791Tesis, Makine ve Cihazlar67.964.228 39.399.344Taşıtlar2.067.726 1.995.289Mobilya ve Demirbaşlar575.819 671.804Özel Maliyetler56.267 115.597Yapılmakta Olan Yatırımlar3.995.088 2.710.986Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.859.245 7.048.897Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.859.245 7.048.897Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar689.453 127.956İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar689.453 127.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR605.664.611 437.317.732TOPLAM VARLIKLAR773.897.757 582.259.559KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 91.780.148 55.262.114İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 91.780.148 55.262.114Banka Kredileri91.780.148 55.262.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 94.943.752 46.034.111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 94.943.752 46.034.111Banka Kredileri84.649.364 41.052.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.294.388 4.981.339Diğer Finansal Yükümlülükler6 43.437.889 42.912.580Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler43.437.889 42.912.580Ticari Borçlar91.487.644 80.879.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 15.237.874 7.325.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 76.249.770 73.554.346Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.796.112 9.227.824Diğer Borçlar8.446.896 16.160.393İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.446.896 16.160.393Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.901.415 3.147.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.901.415 3.147.056Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.155.823 3.993.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar717.036 3.992.845Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar438.787 876Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM346.949.679 257.617.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346.949.679 257.617.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 205.269.890 200.966.121İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 205.269.890 200.966.121Banka Kredileri193.194.215 188.621.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.075.675 12.344.201Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar4.856.100 6.339.337İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.856.100 6.339.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)388.171 979.053Uzun Vadeli Karşılıklar26.258.880 23.430.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.258.880 23.430.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 51.473.881 30.984.524Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER288.246.922 262.699.772TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER635.196.601 520.317.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 138.694.204 61.942.038Ödenmiş Sermaye78.234.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)434.296 260.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)315.838.788 193.243.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)315.838.788 193.243.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 320.383.696 197.644.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.544.908 -4.400.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.794.893 1.281.662Yabancı Para Çevrim Farkları1.914.893 1.281.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -26.709.786 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-26.709.786 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.672.341Yasal Yedekler9.682.532 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-196.587.816 -186.665.714Net Dönem Karı veya Zararı-62.508.255 -14.366.039Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.952TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.701.156 61.942.038TOPLAM KAYNAKLAR773.897.757 582.259.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 130.317.651 130.317.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-3.449.566 3.449.566 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.162.571 76.162.571 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 10.351.546 -6.498.987 3.835.762 3.835.762Dönem Karı (Zararı)-6.498.987 -6.498.987 -6.498.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 10.351.546 0 10.334.749 10.334.749Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.913 221.052 -63.533.338 26.575.249 -64.394.950 -64.394.950Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 200.406.452 -4.400.500 1.231.036 9.672.341 -189.427.720 -6.498.987 69.758.463 69.758.463Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-4.454.129 4.454.129 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.191 -14.376.230 14.366.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 -62.508.255 38.464.160 -7.312 38.456.848Dönem Karı (Zararı)-62.508.255 -62.508.255 -9.359 -62.517.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 0 100.972.415 2.047 100.974.462Sermaye Arttırımı38.114.000 0 174.007 38.288.007 38.288.007Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler14.264 14.264Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 0 434.296 320.383.696 -4.544.908 1.914.893 -26.709.786 9.682.532 -196.587.816 -62.508.255 138.694.204 6.952 138.701.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-62.517.614 -6.498.987 -1.682.792 -2.253.124DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar127.048.970 -16.797 127.193.378 118Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)127.193.378 0 127.193.378 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-144.408 -16.797 0 118Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.074.508 10.351.546 -26.458.444 -80.874Yabancı Para Çevrim Farkları635.278 10.351.546 251.342 -80.874Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)635.278 10.351.546 251.342 -80.874Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.709.786 0 -26.709.786 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-26.709.786 0 -26.709.786 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.974.462 10.334.749 100.734.934 -80.756TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.456.848 3.835.762 99.052.142 -2.333.880Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-7.312 0 -2.368 0Ana Ortaklık Payları38.464.160 3.835.762 99.054.510 -2.333.880http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887661BIST