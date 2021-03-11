***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 20:10
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 260.665.974 306.487.757
Satışların Maliyeti
32 -218.362.369 -259.481.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.303.605 47.006.649
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 44.203.600 36.104.301
BRÜT KAR (ZARAR)
86.507.205 83.110.950
Genel Yönetim Giderleri
34 -27.910.090 -28.281.899
Pazarlama Giderleri
34 -26.485.104 -26.458.433
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -952.005 -941.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 26.969.827 22.229.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -13.283.500 -12.162.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.846.333 37.496.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 1.044.166 30.288.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -6.150.921 -5.229.405
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-21.779 8.023
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.717.799 62.563.383
Finansman Gelirleri
38 7.806.945 10.474.796
Finansman Giderleri
38 -98.129.529 -92.328.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.604.785 -19.290.688
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.907.663 4.924.649
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 1.907.663 4.924.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.697.122 -14.366.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.697.122 -14.366.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 259.282 0
Ana Ortaklık Payları
42 -48.956.404 -14.366.039
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç / (kayıp) 42 -0,88160000 -0,35810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.587.340 12.552.268
Dönem Karı (Zararı)
-48.697.122 -14.366.039
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-48.697.122 -14.366.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.257.064 6.908.072
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 17.806.003 17.502.223
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.062.534 48.393
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
923.901 -26.647
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 138.633 75.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.997.386 12.737.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 4.771.014 8.744.268
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.226.372 3.993.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.628.361 30.385.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -1.960.444 -6.955.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 30.588.805 37.341.184
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-7.133.774 -8.337.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.582.483 1.841.934
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-44.203.600 -36.478.121
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-373.820
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -44.203.600 -36.104.301
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
21.779 -8.023
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
21.779 -8.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -1.907.663 -4.924.651
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.508.748 23.635.935
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30.417 356.044
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20.478.331 23.279.891
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
40 -105.193 -29.496.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.280.206 20.331.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -10.011.743 24.165.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.499 -1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.013.242 24.166.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.657.073 -4.215.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.657.073 -4.215.598
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.044.965 -4.853.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 14.405.381 6.195.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.612.226 3.804.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.793.155 2.391.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -2.343.398 -5.281.504
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.866.841 10.213.200
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.099.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.866.841 7.113.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.761.567 -5.891.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.761.567 -5.891.833
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.720.264 12.873.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -2.007.264 -3.162.675
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.993.721 -3.623.896
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
41 -1.871.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7.133.909 8.337.021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.668.236 92.113.647
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
32.419.750 103.011.898
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 168.426
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15-18-36 168.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -5.881.585 -8.060.101
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.597.660 -7.353.236
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -283.925 -706.865
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-36 10.377.385 10.010.804
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-36 -20.207.758 -19.973.147
Alınan Faiz
1.960.444 6.955.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.791.125 -99.945.808
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
38.288.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 155.891.195 127.355.935
Kredilerden Nakit Girişleri
155.891.195 127.355.935
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -142.799.272 -194.257.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-142.799.272 -194.257.545
Ödenen Faiz
-30.588.805 -37.341.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.296.986
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.872.021 4.720.107
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-608.418 -319.550
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.263.603 4.400.557
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 16.969.185 12.568.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.232.788 16.969.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 41.232.788 16.969.185
Ticari Alacaklar
46.572.480 37.484.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 215 1.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 46.572.265 37.482.924
Diğer Alacaklar
6.247.084 4.568.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.247.084 4.568.933
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 75.218.900 66.910.488
Canlı Varlıklar
12 4.247.050 2.942.250
Peşin Ödenmiş Giderler
8.402.975 4.231.643
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.402.975 4.231.643
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8.108.705 11.834.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30 8.108.705 11.834.690
ARA TOPLAM
190.029.982 144.941.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.029.982 144.941.827
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
48 8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
48 8.299 8.299
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
31.416 52.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.416 52.495
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 1.197.554 1.219.333
Canlı Varlıklar
12 166.258.542 134.007.700
Maddi Duran Varlıklar
15 439.672.001 294.853.052
Arazi ve Arsalar
237.322.500 172.529.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.741.416 9.095.241
Binalar
113.556.171 68.335.791
Tesis, Makine ve Cihazlar
67.849.611 39.399.344
Taşıtlar
3.412.144 1.995.289
Mobilya ve Demirbaşlar
531.158 671.804
Özel Maliyetler
48.213 115.597
Yapılmakta Olan Yatırımlar
4.210.788 2.710.986
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 5.521.688 7.048.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.521.688 7.048.897
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
406.940 127.956
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
406.940 127.956
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
613.096.440 437.317.732
TOPLAM VARLIKLAR
803.126.422 582.259.559
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.425.265 55.262.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.425.265 55.262.114
Banka Kredileri
25 92.425.265 55.262.114
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.121.673 46.034.111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
98.121.673 46.034.111
Banka Kredileri
25 88.300.435 41.052.772
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 9.821.238 4.981.339
Diğer Finansal Yükümlülükler
46.718.298 42.912.580
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
9 46.718.298 42.912.580
Ticari Borçlar
95.285.331 80.879.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 13.937.830 7.325.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 81.347.501 73.554.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.884.426 9.227.824
Diğer Borçlar
3.177.928 16.160.393
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.177.928 16.160.393
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.717.022 3.147.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 3.717.022 3.147.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.226.372 3.993.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.226.372 3.992.845
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
876
ARA TOPLAM
347.556.315 257.617.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
347.556.315 257.617.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.940.542 200.966.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
183.940.542 200.966.121
Banka Kredileri
25 173.469.515 188.621.920
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 10.471.027 12.344.201
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 499.677 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
499.677 0
Diğer Borçlar
10 7.454.961 6.339.337
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.454.961 6.339.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 189.772 979.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
189.772 979.053
Uzun Vadeli Karşılıklar
28 28.361.342 23.430.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.361.342 23.430.737
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 51.778.004 30.984.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.224.298 262.699.772
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
619.780.613 520.317.521
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.639.344 61.942.038
Ödenmiş Sermaye
31 78.234.000 40.120.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14.530.296 260.289
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
316.596.798 193.243.947
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
316.596.798 193.243.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 322.628.145 197.644.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.031.347 -4.400.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.289.873 1.281.662
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.085.669 1.281.662
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.375.542 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
31 -33.375.542 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.672.341
Yasal Yedekler
9.682.532 9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-208.553.557 -186.665.714
Net Dönem Karı veya Zararı
-48.956.404 -14.366.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 33.706.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
183.345.809 61.942.038
TOPLAM KAYNAKLAR
803.126.422 582.259.559
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 0 130.317.651
Diğer Düzeltmeler
-6.211.571 -6.211.571 -6.211.571 6.211.571 6.211.571 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.120.000 18.395.552 260.289 225.302.360 -4.604.755 220.697.605 220.697.605 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -137.078.393 -76.162.571 -213.240.964 130.317.651 0 130.317.651
Transferler
-76.162.571 76.162.571 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 0 -14.366.039 -14.366.039 -3.980.664 0 -3.980.664
Dönem Karı (Zararı)
-14.366.039 -14.366.039 -14.366.039 0 -14.366.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 0 10.385.375 0 10.385.375
Sermaye Arttırımı
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.951 -64.394.951
Dönem Sonu Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 -201.031.754 61.942.038 61.942.038
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 -201.031.754 61.942.038 61.942.038
Diğer Düzeltmeler
-7.717.015 -7.717.015 -7.717.015 7.717.015 7.717.015 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
40.120.000 18.395.552 260.289 189.927.432 -4.400.500 185.526.932 185.526.932 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -178.948.700 -14.366.039 -193.314.739 61.942.038 61.942.038
Transferler
10.191 -14.376.230 14.366.039 -10.191 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
132.700.713 -1.733.483 130.967.230 130.967.230 1.804.007 -33.375.542 -33.375.542 -31.571.535 -48.956.404 -48.956.404 50.439.291 256.724 50.696.015
Dönem Karı (Zararı)
-48.956.404 -48.956.404 -48.956.404 259.282 -48.697.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
132.700.713 -1.733.483 130.967.230 130.967.230 1.804.007 -33.375.542 -33.375.542 -31.571.535 99.395.695 -2.558 99.393.137
Sermaye Arttırımı
38.114.000 174.007 38.288.007 0 38.288.007
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14.096.000 102.636 102.636 102.636 -15.228.628 -15.228.628 -1.029.992 33.449.741 32.419.750
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 316.596.798 316.494.162 3.085.669 -33.375.542 -33.375.542 -30.289.873 9.682.532 -208.553.558 -48.956.404 -257.499.771 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.697.122 -14.366.039
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
130.967.230 -16.797
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
132.700.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.733.483 -16.797
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.574.093 10.402.172
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.801.449 10.402.172
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.375.542
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-33.375.542
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
99.393.137 10.385.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.696.015 -3.980.664
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
256.724
Ana Ortaklık Payları
50.439.291 -3.980.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917553
BIST