***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 260.665.974 306.487.757Satışların Maliyeti32 -218.362.369 -259.481.108TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.303.605 47.006.649Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları12-32 44.203.600 36.104.301BRÜT KAR (ZARAR)86.507.205 83.110.950Genel Yönetim Giderleri34 -27.910.090 -28.281.899Pazarlama Giderleri34 -26.485.104 -26.458.433Araştırma ve Geliştirme Giderleri34 -952.005 -941.473Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 26.969.827 22.229.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -13.283.500 -12.162.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)44.846.333 37.496.008Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 1.044.166 30.288.757Yatırım Faaliyetlerinden Giderler36 -6.150.921 -5.229.405Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-21.779 8.023FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.717.799 62.563.383Finansman Gelirleri38 7.806.945 10.474.796Finansman Giderleri38 -98.129.529 -92.328.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.604.785 -19.290.688Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.907.663 4.924.649Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 1.907.663 4.924.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-48.697.122 -14.366.039DÖNEM KARI (ZARARI)-48.697.122 -14.366.039Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31 259.282 0Ana Ortaklık Payları42 -48.956.404 -14.366.039Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç / (kayıp) 42 -0,88160000 -0,35810000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.587.340 12.552.268Dönem Karı (Zararı)-48.697.122 -14.366.039Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-48.697.122 -14.366.039Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler53.257.064 6.908.072Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-18 17.806.003 17.502.223Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.062.534 48.393Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler923.901 -26.647Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 138.633 75.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.997.386 12.737.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 4.771.014 8.744.268Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.226.372 3.993.721Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.628.361 30.385.417Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -1.960.444 -6.955.767Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler38 30.588.805 37.341.184Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-7.133.774 -8.337.021Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler32.582.483 1.841.934Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-44.203.600 -36.478.121Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-373.820Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -44.203.600 -36.104.301Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler21.779 -8.023İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler21.779 -8.023Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 -1.907.663 -4.924.651Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20.508.748 23.635.935Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30.417 356.044Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20.478.331 23.279.891Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler40 -105.193 -29.496.003İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.280.206 20.331.171Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 -10.011.743 24.165.076İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.499 -1.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.013.242 24.166.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.657.073 -4.215.598İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.657.073 -4.215.598Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -6.044.965 -4.853.719Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 14.405.381 6.195.549İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.612.226 3.804.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.793.155 2.391.349Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 -2.343.398 -5.281.504Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.866.841 10.213.200İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-11.866.841 7.113.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.761.567 -5.891.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.761.567 -5.891.833Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.720.264 12.873.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -2.007.264 -3.162.675Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.993.721 -3.623.896Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -1.871.386Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.133.909 8.337.021YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.668.236 92.113.647Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri32.419.750 103.011.898Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-18-36 168.426Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-18-36 168.426Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -5.881.585 -8.060.101Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.597.660 -7.353.236Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -283.925 -706.865Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-36 10.377.385 10.010.804Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-36 -20.207.758 -19.973.147Alınan Faiz1.960.444 6.955.767FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.791.125 -99.945.808Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri38.288.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 155.891.195 127.355.935Kredilerden Nakit Girişleri155.891.195 127.355.935Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -142.799.272 -194.257.545Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-142.799.272 -194.257.545Ödenen Faiz-30.588.805 -37.341.184Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.296.986YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.872.021 4.720.107Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-608.418 -319.550NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.263.603 4.400.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.969.185 12.568.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 41.232.788 16.969.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 41.232.788 16.969.185Ticari Alacaklar46.572.480 37.484.638İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 215 1.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 46.572.265 37.482.924Diğer Alacaklar6.247.084 4.568.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 6.247.084 4.568.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar11 75.218.900 66.910.488Canlı Varlıklar12 4.247.050 2.942.250Peşin Ödenmiş Giderler8.402.975 4.231.643İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 8.402.975 4.231.643Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar8.108.705 11.834.690İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar30 8.108.705 11.834.690ARA TOPLAM190.029.982 144.941.827TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR190.029.982 144.941.827DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar48 8.299 8.299Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar48 8.299 8.299Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar31.416 52.495İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.416 52.495Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 1.197.554 1.219.333Canlı Varlıklar12 166.258.542 134.007.700Maddi Duran Varlıklar15 439.672.001 294.853.052Arazi ve Arsalar237.322.500 172.529.000Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.741.416 9.095.241Binalar113.556.171 68.335.791Tesis, Makine ve Cihazlar67.849.611 39.399.344Taşıtlar3.412.144 1.995.289Mobilya ve Demirbaşlar531.158 671.804Özel Maliyetler48.213 115.597Yapılmakta Olan Yatırımlar4.210.788 2.710.986Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 5.521.688 7.048.897Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.521.688 7.048.897Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar406.940 127.956İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar406.940 127.956TOPLAM DURAN VARLIKLAR613.096.440 437.317.732TOPLAM VARLIKLAR803.126.422 582.259.559KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar92.425.265 55.262.114İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.425.265 55.262.114Banka Kredileri25 92.425.265 55.262.114Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.121.673 46.034.111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.121.673 46.034.111Banka Kredileri25 88.300.435 41.052.772Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 9.821.238 4.981.339Diğer Finansal Yükümlülükler46.718.298 42.912.580Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler9 46.718.298 42.912.580Ticari Borçlar95.285.331 80.879.950İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 13.937.830 7.325.604İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 81.347.501 73.554.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.884.426 9.227.824Diğer Borçlar3.177.928 16.160.393İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 3.177.928 16.160.393Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.717.022 3.147.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 3.717.022 3.147.056Kısa Vadeli Karşılıklar1.226.372 3.993.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26 1.226.372 3.992.845Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar876ARA TOPLAM347.556.315 257.617.749TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER347.556.315 257.617.749UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar183.940.542 200.966.121İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar183.940.542 200.966.121Banka Kredileri25 173.469.515 188.621.920Kiralama İşlemlerinden Borçlar25 10.471.027 12.344.201Diğer Finansal Yükümlülükler9 499.677 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler499.677 0Diğer Borçlar10 7.454.961 6.339.337İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.454.961 6.339.337Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 189.772 979.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)189.772 979.053Uzun Vadeli Karşılıklar28 28.361.342 23.430.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28.361.342 23.430.737Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 51.778.004 30.984.524TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.224.298 262.699.772TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER619.780.613 520.317.521ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.639.344 61.942.038Ödenmiş Sermaye31 78.234.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları31 18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14.530.296 260.289Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)316.596.798 193.243.947Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)316.596.798 193.243.947Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 322.628.145 197.644.447Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.031.347 -4.400.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-30.289.873 1.281.662Yabancı Para Çevrim Farkları3.085.669 1.281.662Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-33.375.542 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)31 -33.375.542 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.672.341Yasal Yedekler9.682.532 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-208.553.557 -186.665.714Net Dönem Karı veya Zararı-48.956.404 -14.366.039Kontrol Gücü Olmayan Paylar31 33.706.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR183.345.809 61.942.038TOPLAM KAYNAKLAR803.126.422 582.259.559Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 0 130.317.651Diğer Düzeltmeler-6.211.571 -6.211.571 -6.211.571 6.211.571 6.211.571 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.120.000 18.395.552 260.289 225.302.360 -4.604.755 220.697.605 220.697.605 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -137.078.393 -76.162.571 -213.240.964 130.317.651 0 130.317.651Transferler-76.162.571 76.162.571 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 0 -14.366.039 -14.366.039 -3.980.664 0 -3.980.664Dönem Karı (Zararı)-14.366.039 -14.366.039 -14.366.039 0 -14.366.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 0 10.385.375 0 10.385.375Sermaye ArttırımıBağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.951 -64.394.951Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 -201.031.754 61.942.038 61.942.038Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 193.243.947 193.243.947 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 -201.031.754 61.942.038 61.942.038Diğer Düzeltmeler-7.717.015 -7.717.015 -7.717.015 7.717.015 7.717.015 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.120.000 18.395.552 260.289 189.927.432 -4.400.500 185.526.932 185.526.932 1.281.662 1.281.662 9.672.341 -178.948.700 -14.366.039 -193.314.739 61.942.038 61.942.038Transferler10.191 -14.376.230 14.366.039 -10.191 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)132.700.713 -1.733.483 130.967.230 130.967.230 1.804.007 -33.375.542 -33.375.542 -31.571.535 -48.956.404 -48.956.404 50.439.291 256.724 50.696.015Dönem Karı (Zararı)-48.956.404 -48.956.404 -48.956.404 259.282 -48.697.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)132.700.713 -1.733.483 130.967.230 130.967.230 1.804.007 -33.375.542 -33.375.542 -31.571.535 99.395.695 -2.558 99.393.137Sermaye Arttırımı38.114.000 174.007 38.288.007 0 38.288.007Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması14.096.000 102.636 102.636 102.636 -15.228.628 -15.228.628 -1.029.992 33.449.741 32.419.750Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 316.596.798 316.494.162 3.085.669 -33.375.542 -33.375.542 -30.289.873 9.682.532 -208.553.558 -48.956.404 -257.499.771 149.639.344 33.706.465 183.345.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-48.697.122 -14.366.039DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar130.967.230 -16.797Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)132.700.713 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.733.483 -16.797Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-31.574.093 10.402.172Yabancı Para Çevrim Farkları1.801.449 10.402.172Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-33.375.542Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-33.375.542DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)99.393.137 10.385.375TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.696.015 -3.980.664Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar256.724Ana Ortaklık Payları50.439.291 -3.980.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917553BIST