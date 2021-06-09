***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat74.366.173 67.749.166Satışların Maliyeti-61.819.917 -60.039.290TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.546.256 7.709.876Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 18.116.240 9.572.404BRÜT KAR (ZARAR)30.662.496 17.282.280Genel Yönetim Giderleri-7.626.433 -9.506.192Pazarlama Giderleri12 -7.278.260 -7.546.859Araştırma ve Geliştirme Giderleri-237.139 -232.295Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.925.762 6.237.740Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -3.177.148 -2.155.475ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.269.278 4.079.199Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 232.887 425.616Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -1.835.147 -1.488.320Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar152.410 6.051FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)15.819.428 3.022.546Finansman Gelirleri15 2.188.171 1.939.103Finansman Giderleri15 -25.961.460 -31.533.525SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.953.861 -26.571.876Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.301.830 -1.876.303Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -66.937 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -3.234.893 -1.876.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.255.691 -28.448.179DÖNEM KARI (ZARARI)-11.255.691 -28.448.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.373.663 0Ana Ortaklık Payları18 -12.629.354 -28.448.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç/ (kayıp) 18 -0,16140000 -0,70910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.457.341 7.935.742Dönem Karı (Zararı)-11.255.691 -28.448.179Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.255.691 -28.448.179Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.455.174 18.260.488Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 8.294.076 4.566.031Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.732.285 2.284.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler894.743 1.104.592Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.837.542 1.179.653Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.237.635 6.317.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-750.381 -1.084.472Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.988.016 7.402.195Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-7.325.924 -6.517.369Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.262.882 13.481.110Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.116.240 -9.572.404Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.116.240 -9.572.404Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-152.410 -6.051İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-152.410 -6.051Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.301.830 1.876.303Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.221.040 5.830.900Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 866.462Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler4.221.040 4.964.438İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.643.342 15.990.012Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.346.716 -948.124İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)215 -1.006İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.346.501 -947.118Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.024.798 578.916İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.024.798 578.916Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-144.106 1.028.351Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-171.704 -4.331.557İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-399.999 -394.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)228.295 -3.937.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.081.394 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-766.629 18.228.736İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 16.959.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-766.629 1.268.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.322.469 1.433.690Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.322.469 1.433.690Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.157.175 5.802.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-418.099 -390.227Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.226.372 -3.993.721Vergi İadeleri (Ödemeleri)-66.937 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7.325.924 6.517.369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.236.042 -3.819.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.203.324 -3.085.803Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.100.637 -3.065.045Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -102.687 -20.758Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.775.770 3.178.958Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.558.869 -4.997.134Alınan Faiz750.381 1.084.472FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.223.442 1.329.747Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 23.430.045 21.822.885Kredilerden Nakit Girişleri9 23.430.045 21.822.885Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.884.661 -17.571.089Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -19.884.661 -17.571.089Ödenen Faiz-13.768.826 -3.467.302Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 545.253YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.002.143 5.445.982Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-608.421 -319.550NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.610.564 5.126.432DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.232.788 16.969.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.622.224 22.095.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri29.622.224 41.232.788Ticari Alacaklar44.225.764 46.572.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 44.225.764 46.572.265Diğer Alacaklar7.271.403 6.247.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.271.403 6.247.084Stoklar73.785.251 75.218.900Canlı Varlıklar7 6.931.250 4.247.050Peşin Ödenmiş Giderler4.804.046 8.402.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.804.046 8.402.975Diğer Dönen Varlıklar8.249.625 8.108.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 8.249.625 8.108.705ARA TOPLAM174.889.563 190.029.982TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR174.889.563 190.029.982DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar31.896 31.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.896 31.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.349.964 1.197.554Canlı Varlıklar7 179.252.642 166.258.542Maddi Duran Varlıklar8 437.656.196 439.672.001Arazi ve Arsalar237.353.403 237.322.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.142.561 12.741.416Binalar111.189.478 113.556.171Tesis, Makine ve Cihazlar65.112.684 67.849.611Taşıtlar5.682.419 3.412.144Mobilya ve Demirbaşlar474.865 531.158Özel Maliyetler34.161 48.213Yapılmakta Olan Yatırımlar5.666.625 4.210.788Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.252.868 5.521.688Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.252.868 5.521.688Diğer Duran Varlıklar117.709 406.940İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar117.709 406.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR623.669.574 613.096.440TOPLAM VARLIKLAR798.559.137 803.126.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 93.802.630 92.425.265İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar93.802.630 92.425.265Banka Kredileri93.802.630 92.425.265Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 127.078.406 98.121.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları127.078.406 98.121.673Banka Kredileri116.821.446 88.300.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar10.256.960 9.821.238Diğer Finansal Yükümlülükler50.340.683 46.718.298Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 50.340.683 46.718.298Ticari Borçlar95.113.627 95.285.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 13.537.831 13.937.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 81.575.796 81.347.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.965.820 6.884.426Diğer Borçlar3.353.996 3.177.928İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.353.996 3.177.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.387.801 3.717.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.387.801 3.717.022Kısa Vadeli Karşılıklar1.837.542 1.226.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.837.542 1.226.372ARA TOPLAM382.880.505 347.556.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER382.880.505 347.556.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 165.967.700 183.940.542İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar165.967.700 183.940.542Banka Kredileri156.203.840 173.469.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.763.860 10.471.027Diğer Finansal Yükümlülükler6 499.677 499.677Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler499.677 499.677Diğer Borçlar6.841.485 7.454.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.841.485 7.454.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)189.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)189.772Uzun Vadeli Karşılıklar28.837.986 28.361.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28.837.986 28.361.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 52.963.737 51.778.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER255.110.585 272.224.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER637.991.090 619.780.613ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar125.485.508 149.639.344Ödenmiş Sermaye78.234.000 78.234.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14.530.296 14.530.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)313.405.300 316.596.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)313.405.300 316.596.798Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8 319.431.368 322.628.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.026.068 -6.031.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.819.634 -30.289.873Yabancı Para Çevrim Farkları3.285.309 3.085.669Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -45.104.943 -33.375.542Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.682.532Yasal Yedekler9.682.532 9.682.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-254.313.184 -208.553.557Net Dönem Karı veya Zararı-12.629.354 -48.956.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar35.082.539 33.706.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR160.568.047 183.345.809TOPLAM KAYNAKLAR798.559.137 803.126.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.714 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Diğer Düzeltmeler-1.473.179 1.473.179Transferler-14.366.039 14.366.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)61.104 284.000 -28.448.179 -28.103.075 -28.103.075Dönem Karı (Zararı)-28.448.179 -28.448.179 -28.448.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)61.104 284.000 345.104 345.104Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 196.171.268 -4.339.396 1.565.662 9.672.341 -199.558.574 -28.448.179 33.838.963 33.838.963Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Diğer Düzeltmeler-3.196.777 3.196.777Transferler-48.956.404 48.956.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.279 199.640 -11.729.401 -12.629.354 -24.153.836 1.376.074 -22.777.762Dönem Karı (Zararı)-12.629.354 -12.629.354 1.373.663 -11.255.691Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.279 199.640 -11.729.401 -11.524.482 2.411 -11.522.071Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 319.431.368 -6.026.068 3.285.309 -45.104.943 9.682.532 -254.313.184 -12.629.354 125.485.508 35.082.539 160.568.047Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.255.691 -28.448.179DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.279 61.104Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.279 61.104Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.527.350 284.000Yabancı Para Çevrim Farkları202.051 284.000Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)202.051 284.000Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.729.401Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-11.729.401DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.522.071 345.104TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.777.762 -28.103.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.376.074 0Ana Ortaklık Payları-24.153.836 -28.103.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941563BIST