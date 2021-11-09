***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 247.421.069 169.872.973 90.996.343 59.278.079Satışların Maliyeti-171.350.908 -142.518.866 -64.640.519 -51.838.228TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)76.070.161 27.354.107 26.355.824 7.439.851Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları7 42.469.616 38.834.719 9.181.056 22.951.350BRÜT KAR (ZARAR)118.539.777 66.188.826 35.536.880 30.391.201Genel Yönetim Giderleri-23.245.108 -20.928.121 -8.183.002 -5.821.534Pazarlama Giderleri12 -25.534.840 -18.998.077 -9.100.051 -6.154.166Araştırma ve Geliştirme Giderleri-669.993 -712.098 -205.467 -239.908Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 18.360.007 19.935.380 8.252.330 9.357.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -16.661.999 -8.610.760 -8.448.676 -3.285.389ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.787.844 36.875.150 17.852.014 24.247.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 6.010.489 5.445.950 2.010.356 1.506.356Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -40.825.930 -19.364.774 -11.890.840 -3.952.316Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar264.300 -22.757 -8.682 104.360FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.236.703 22.933.569 7.962.848 21.906.145Finansman Gelirleri15 5.926.009 5.234.939 2.018.032 3.063.504Finansman Giderleri15 -77.156.348 -86.336.818 -32.388.817 -23.007.562SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-34.993.636 -58.168.310 -22.407.937 1.962.087Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.216.152 -4.349.304 3.115.157 -3.644.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -157.597 0 -86.187 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 4.373.749 -4.349.304 3.201.344 -3.644.879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792DÖNEM KARI (ZARARI)-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar693.582 -9.359 -484.730 -3.293Ana Ortaklık Payları-31.471.066 -62.508.255 -18.808.050 -1.679.499Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 17 -0,36600000 -1,30470000 -0,20410000 -0,21150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.561.235 -17.396.990Dönem Karı (Zararı)-30.777.484 -62.517.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-30.777.484 -62.517.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.365.417 51.243.230Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.937.629 13.483.632Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler141.743 472.624Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler141.743 472.624Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.503.188 4.880.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.503.771 3.725.167Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.999.417 1.155.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler29.184.697 20.508.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.855.214 -1.227.242Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32.039.911 21.735.674Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-9.220.119 -6.517.369Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler18.340.693 36.785.291Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-42.469.616 -38.834.720Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-42.469.616 -38.834.720Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-264.300 22.756İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-264.300 22.756Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.216.152 4.349.304Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler29.427.654 16.092.290Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.411.138Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29.427.654 17.503.428İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.580.315 -7.568.720Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.671.652 926.131İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)215 -830İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.671.867 926.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-757.268 -1.993.056İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-757.268 -1.993.056Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.640.216 -11.566.233Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.131.641 10.607.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.267.248 7.912.270İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)39.398.889 2.695.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.958.049 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.223.530 -5.874.087İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.223.530 -5.874.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.824.399 330.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.824.399 330.831Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.007.618 -18.843.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.282.533 -1.077.534Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.226.372 -3.993.721Vergi İadeleri (Ödemeleri)-157.597 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.220.119 6.517.369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.151.613 -6.964.681Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 820.256Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 820.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.760.574 -3.521.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.420.912 -3.333.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-339.662 -188.004Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.606.316 8.256.318Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.852.569 -13.747.187Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz2.855.214 1.227.242FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.093.542 36.733.264Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri76.055.310 38.288.007İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.753.819 96.123.730Kredilerden Nakit Girişleri105.753.819 96.123.730Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-161.509.808 -71.524.061Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-161.509.808 -71.524.061Ödenen Faiz-27.582.695 -19.146.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.376.916 -7.008.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-10.496.836 12.371.593Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.231.942 -319.548NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.728.778 12.052.045DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.232.787 16.969.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.504.009 29.021.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28.504.009 41.232.787Ticari Alacaklar59.244.132 46.572.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 59.244.132 46.572.265Diğer Alacaklar7.003.022 6.247.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.003.022 6.247.084Stoklar116.673.238 75.218.900Canlı Varlıklar7 9.728.000 4.247.050Peşin Ödenmiş Giderler5.798.780 8.402.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.798.780 8.402.975Diğer Dönen Varlıklar11 10.717.639 8.108.705ARA TOPLAM237.668.820 190.029.981TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR237.668.820 190.029.981DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Alacaklar32.747 31.417İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.747 31.417Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.461.854 1.197.554Canlı Varlıklar7 187.065.807 166.258.542Maddi Duran Varlıklar8 430.592.798 439.672.001Arazi ve Arsalar237.322.500 237.322.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.927.338 12.741.416Binalar108.825.764 113.556.171Tesis, Makine ve Cihazlar62.859.120 67.849.611Taşıtlar6.141.755 3.412.144Mobilya ve Demirbaşlar863.015 531.158Özel Maliyetler105.019 48.213Yapılmakta Olan Yatırımlar3.548.287 4.210.788Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.702.486 5.521.688Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.702.486 5.521.688Diğer Duran Varlıklar964.465 406.940İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar964.465 406.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR624.828.456 613.096.441TOPLAM VARLIKLAR862.497.276 803.126.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 110.677.931 92.425.265İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 110.677.931 92.425.265Banka Kredileri110.677.931 92.425.265Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 99.658.016 98.121.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 99.658.016 98.121.673Banka Kredileri92.674.513 88.300.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.983.503 9.821.238Diğer Finansal Yükümlülükler6 59.095.214 46.718.298Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler59.095.214 46.718.298Ticari Borçlar132.416.972 95.285.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 11.670.582 13.937.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 120.746.390 81.347.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.842.475 6.884.426Diğer Borçlar4.853.818 3.177.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.853.818 3.177.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.243.374 3.717.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.243.374 3.717.022Kısa Vadeli Karşılıklar2.999.417 1.226.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.999.417 1.226.372ARA TOPLAM426.787.217 347.556.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER426.787.217 347.556.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar137.162.528 183.940.542İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 137.162.528 183.940.542Banka Kredileri9 126.455.014 173.469.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 10.707.514 10.471.027Diğer Finansal Yükümlülükler6 499.677 499.677Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler499.677 499.677Diğer Borçlar5.476.248 7.454.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.476.248 7.454.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 189.772Uzun Vadeli Karşılıklar30.749.243 28.361.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30.749.243 28.361.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 43.152.913 51.778.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.040.609 272.224.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER643.827.826 619.780.613ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar184.290.689 149.639.344Ödenmiş Sermaye153.800.000 78.234.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.019.606 14.530.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)305.196.344 316.596.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)305.196.344 316.596.798Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)312.931.255 322.628.145Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-7.734.911 -6.031.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-38.519.208 -30.289.873Yabancı Para Çevrim Farkları3.455.955 3.085.669Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-41.975.163 -33.375.542Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.682.532Yasal Yedekler9.682.532 9.682.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-247.813.071 -208.553.557Net Dönem Karı veya Zararı-31.471.066 -48.956.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar34.378.761 33.706.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.669.450 183.345.809TOPLAM KAYNAKLAR862.497.276 803.126.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 61.942.037 61.942.037Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-4.454.129 4.454.129 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.191 -14.376.230 14.366.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 -62.508.255 38.464.160 -7.312 38.456.848Dönem Karı (Zararı)-62.508.255 -62.508.255 -9.359 -62.517.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 100.972.415 2.047 100.974.462Sermaye Arttırımı38.114.000 174.007 38.288.007 38.288.007Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması14.264 14.264Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 434.296 320.383.696 -4.544.908 1.914.893 -26.709.786 9.682.532 -196.587.816 -62.508.255 138.694.204 6.952 138.701.156Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-9.696.890 9.696.890 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-48.956.404 48.956.404 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.703.564 370.286 -8.599.621 -31.471.066 -41.403.965 672.296 -40.731.669Dönem Karı (Zararı)-31.471.066 -31.471.066 693.581 -30.777.485Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.703.564 370.286 -8.599.621 -9.932.899 -21.285 -9.954.184Sermaye Arttırımı75.566.000 489.310 76.055.310 76.055.310Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler153.800.000 18.395.552 15.019.606 312.931.255 -7.734.911 3.455.955 -41.975.163 9.682.532 -247.813.071 -31.471.066 184.290.689 34.378.761 218.669.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.703.565 127.048.970 -323.463 127.193.378Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 127.193.378 127.193.378Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.703.565 -144.408 -323.463 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.250.620 -26.074.508 8.450.965 -26.458.444Yabancı Para Çevrim Farkları349.001 635.278 12.003 251.342Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)349.001 635.278 12.003 251.342Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.599.621 -26.709.786 8.438.962 -26.709.786Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-8.599.621 -26.709.786 8.438.962 -26.709.786DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.954.185 100.974.462 8.127.502 100.734.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.731.669 38.456.848 -11.165.278 99.052.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar672.296 -7.312 -470.384 -2.368Ana Ortaklık Payları-41.403.965 38.464.160 -10.694.894 99.054.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976627BIST