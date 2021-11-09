***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:02
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 247.421.069 169.872.973 90.996.343 59.278.079
Satışların Maliyeti
-171.350.908 -142.518.866 -64.640.519 -51.838.228
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.070.161 27.354.107 26.355.824 7.439.851
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
7 42.469.616 38.834.719 9.181.056 22.951.350
BRÜT KAR (ZARAR)
118.539.777 66.188.826 35.536.880 30.391.201
Genel Yönetim Giderleri
-23.245.108 -20.928.121 -8.183.002 -5.821.534
Pazarlama Giderleri
12 -25.534.840 -18.998.077 -9.100.051 -6.154.166
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-669.993 -712.098 -205.467 -239.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 18.360.007 19.935.380 8.252.330 9.357.541
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.661.999 -8.610.760 -8.448.676 -3.285.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.787.844 36.875.150 17.852.014 24.247.745
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 6.010.489 5.445.950 2.010.356 1.506.356
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -40.825.930 -19.364.774 -11.890.840 -3.952.316
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
264.300 -22.757 -8.682 104.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.236.703 22.933.569 7.962.848 21.906.145
Finansman Gelirleri
15 5.926.009 5.234.939 2.018.032 3.063.504
Finansman Giderleri
15 -77.156.348 -86.336.818 -32.388.817 -23.007.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.993.636 -58.168.310 -22.407.937 1.962.087
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.216.152 -4.349.304 3.115.157 -3.644.879
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -157.597 0 -86.187 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 4.373.749 -4.349.304 3.201.344 -3.644.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
693.582 -9.359 -484.730 -3.293
Ana Ortaklık Payları
-31.471.066 -62.508.255 -18.808.050 -1.679.499
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 17 -0,36600000 -1,30470000 -0,20410000 -0,21150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.561.235 -17.396.990
Dönem Karı (Zararı)
-30.777.484 -62.517.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.777.484 -62.517.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.365.417 51.243.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.937.629 13.483.632
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
141.743 472.624
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.743 472.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.503.188 4.880.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.503.771 3.725.167
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.999.417 1.155.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.184.697 20.508.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.855.214 -1.227.242
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.039.911 21.735.674
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-9.220.119 -6.517.369
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.340.693 36.785.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-42.469.616 -38.834.720
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-42.469.616 -38.834.720
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-264.300 22.756
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-264.300 22.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.216.152 4.349.304
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
29.427.654 16.092.290
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.411.138
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29.427.654 17.503.428
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.580.315 -7.568.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.671.652 926.131
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215 -830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.671.867 926.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-757.268 -1.993.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-757.268 -1.993.056
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.640.216 -11.566.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.131.641 10.607.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.267.248 7.912.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.398.889 2.695.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.958.049 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.223.530 -5.874.087
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.223.530 -5.874.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.824.399 330.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.824.399 330.831
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.007.618 -18.843.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.282.533 -1.077.534
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.226.372 -3.993.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-157.597 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.220.119 6.517.369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.151.613 -6.964.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 820.256
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 820.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.760.574 -3.521.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.420.912 -3.333.306
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-339.662 -188.004
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.606.316 8.256.318
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.852.569 -13.747.187
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
2.855.214 1.227.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.093.542 36.733.264
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
76.055.310 38.288.007
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
105.753.819 96.123.730
Kredilerden Nakit Girişleri
105.753.819 96.123.730
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.509.808 -71.524.061
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.509.808 -71.524.061
Ödenen Faiz
-27.582.695 -19.146.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.376.916 -7.008.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.496.836 12.371.593
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.231.942 -319.548
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.728.778 12.052.045
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.232.787 16.969.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.504.009 29.021.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
28.504.009 41.232.787
Ticari Alacaklar
59.244.132 46.572.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 59.244.132 46.572.265
Diğer Alacaklar
7.003.022 6.247.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.003.022 6.247.084
Stoklar
116.673.238 75.218.900
Canlı Varlıklar
7 9.728.000 4.247.050
Peşin Ödenmiş Giderler
5.798.780 8.402.975
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.798.780 8.402.975
Diğer Dönen Varlıklar
11 10.717.639 8.108.705
ARA TOPLAM
237.668.820 190.029.981
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
237.668.820 190.029.981
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
32.747 31.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.747 31.417
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
1.461.854 1.197.554
Canlı Varlıklar
7 187.065.807 166.258.542
Maddi Duran Varlıklar
8 430.592.798 439.672.001
Arazi ve Arsalar
237.322.500 237.322.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.927.338 12.741.416
Binalar
108.825.764 113.556.171
Tesis, Makine ve Cihazlar
62.859.120 67.849.611
Taşıtlar
6.141.755 3.412.144
Mobilya ve Demirbaşlar
863.015 531.158
Özel Maliyetler
105.019 48.213
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.548.287 4.210.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.702.486 5.521.688
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.702.486 5.521.688
Diğer Duran Varlıklar
964.465 406.940
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
964.465 406.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
624.828.456 613.096.441
TOPLAM VARLIKLAR
862.497.276 803.126.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 110.677.931 92.425.265
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 110.677.931 92.425.265
Banka Kredileri
110.677.931 92.425.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 99.658.016 98.121.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 99.658.016 98.121.673
Banka Kredileri
92.674.513 88.300.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.983.503 9.821.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 59.095.214 46.718.298
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
59.095.214 46.718.298
Ticari Borçlar
132.416.972 95.285.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 11.670.582 13.937.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 120.746.390 81.347.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.842.475 6.884.426
Diğer Borçlar
4.853.818 3.177.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.853.818 3.177.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.243.374 3.717.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.243.374 3.717.022
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.999.417 1.226.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.999.417 1.226.372
ARA TOPLAM
426.787.217 347.556.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.787.217 347.556.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
137.162.528 183.940.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 137.162.528 183.940.542
Banka Kredileri
9 126.455.014 173.469.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 10.707.514 10.471.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 499.677 499.677
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
499.677 499.677
Diğer Borçlar
5.476.248 7.454.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.476.248 7.454.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 189.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
30.749.243 28.361.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.749.243 28.361.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 43.152.913 51.778.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.040.609 272.224.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
643.827.826 619.780.613
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
184.290.689 149.639.344
Ödenmiş Sermaye
153.800.000 78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.019.606 14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
305.196.344 316.596.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
305.196.344 316.596.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
312.931.255 322.628.145
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-7.734.911 -6.031.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.519.208 -30.289.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.455.955 3.085.669
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-41.975.163 -33.375.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-247.813.071 -208.553.557
Net Dönem Karı veya Zararı
-31.471.066 -48.956.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.378.761 33.706.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.669.450 183.345.809
TOPLAM KAYNAKLAR
862.497.276 803.126.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 61.942.037 61.942.037
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-4.454.129 4.454.129 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.191 -14.376.230 14.366.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 -62.508.255 38.464.160 -7.312 38.456.848
Dönem Karı (Zararı)
-62.508.255 -62.508.255 -9.359 -62.517.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
127.193.378 -144.408 633.231 -26.709.786 100.972.415 2.047 100.974.462
Sermaye Arttırımı
38.114.000 174.007 38.288.007 38.288.007
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14.264 14.264
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 434.296 320.383.696 -4.544.908 1.914.893 -26.709.786 9.682.532 -196.587.816 -62.508.255 138.694.204 6.952 138.701.156
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-9.696.890 9.696.890 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-48.956.404 48.956.404 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.703.564 370.286 -8.599.621 -31.471.066 -41.403.965 672.296 -40.731.669
Dönem Karı (Zararı)
-31.471.066 -31.471.066 693.581 -30.777.485
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.703.564 370.286 -8.599.621 -9.932.899 -21.285 -9.954.184
Sermaye Arttırımı
75.566.000 489.310 76.055.310 76.055.310
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 312.931.255 -7.734.911 3.455.955 -41.975.163 9.682.532 -247.813.071 -31.471.066 184.290.689 34.378.761 218.669.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.777.484 -62.517.614 -19.292.780 -1.682.792
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.703.565 127.048.970 -323.463 127.193.378
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 127.193.378 127.193.378
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.703.565 -144.408 -323.463 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.250.620 -26.074.508 8.450.965 -26.458.444
Yabancı Para Çevrim Farkları
349.001 635.278 12.003 251.342
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
349.001 635.278 12.003 251.342
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.599.621 -26.709.786 8.438.962 -26.709.786
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.599.621 -26.709.786 8.438.962 -26.709.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.954.185 100.974.462 8.127.502 100.734.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.731.669 38.456.848 -11.165.278 99.052.142
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
672.296 -7.312 -470.384 -2.368
Ana Ortaklık Payları
-41.403.965 38.464.160 -10.694.894 99.054.510
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976627
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