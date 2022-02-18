***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.02.2022 23:40
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
32 391.935.090 254.933.339
Satışların Maliyeti
32 -258.772.973 -191.980.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
133.162.117 62.953.213
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
12-32 98.550.083 44.203.600
BRÜT KAR (ZARAR)
231.712.200 107.156.813
Genel Yönetim Giderleri
34 -33.091.022 -27.910.090
Pazarlama Giderleri
34 -37.555.576 -26.485.104
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34 -856.088 -952.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
35 62.283.967 26.969.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
35 -57.888.415 -14.318.631
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.605.066 64.460.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36 7.435.825 6.776.801
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
36 -57.720.982 -31.498.033
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.089.512 -21.779
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.409.421 39.717.799
Finansman Gelirleri
38 12.290.124 7.806.945
Finansman Giderleri
38 -128.683.662 -98.129.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-984.117 -50.604.785
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.731.933 1.907.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
41 -249.313 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41 10.981.246 1.907.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.747.816 -48.697.122
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.747.816 -48.697.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
31 5.835.640 259.282
Ana Ortaklık Payları
42 3.912.176 -48.956.404
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kuruş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına (Kayıp)/ Kazanç 42 0,03800000 -0,88160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.006.072 -14.587.340
Dönem Karı (Zararı)
9.747.816 -48.697.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.747.816 -48.697.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.606.793 53.257.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-18 27.308.826 17.806.003
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.333.269 1.062.534
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.150.678 923.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 182.591 138.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.956.235 5.997.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 6.199.166 4.771.014
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.757.069 1.226.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.713.445 28.628.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -3.685.648 -1.960.444
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 44.399.093 30.588.805
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-6.245.716 -7.133.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.540.309 32.582.483
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.550.083 -44.203.600
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -98.550.083 -44.203.600
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.512 21.779
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.512 21.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41 -10.731.933 -1.907.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33.371.953 20.508.748
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30.417
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33.371.953 20.478.331
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -105.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.747.084 -20.280.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 -31.600.735 -10.011.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
215 1.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.600.950 -10.013.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.034.042 -1.657.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.034.042 -1.657.073
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -73.534.167 -6.044.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-8 88.684.367 14.405.381
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.198.709 6.612.226
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
89.883.076 7.793.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 2.619.568 -2.343.398
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.321.397 -11.866.841
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.321.397 -11.866.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.203.472 -2.761.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.203.472 -2.761.567
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.607.525 -15.720.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
28 -4.425.519 -2.007.264
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.226.372 -3.993.721
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-231.251 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.281.689 7.133.909
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.373.677 18.668.236
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
32.419.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -13.659.827 -5.881.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.135.026 -5.597.660
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15-18-36 -524.801 -283.925
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-36 13.506.227 10.377.385
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-36 -30.905.725 -20.207.758
Alınan Faiz
3.685.648 1.960.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.559.092 20.791.125
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
76.055.310 38.288.007
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 181.555.963 155.891.195
Kredilerden Nakit Girişleri
181.555.963 155.891.195
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.633.260 -142.799.272
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.633.260 -142.799.272
Ödenen Faiz
-20.657.341 -30.588.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.238.420
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.191.487 24.872.021
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.231.943 -608.418
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.959.544 24.263.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 41.232.788 16.969.185
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.192.332 41.232.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.192.332 41.232.788
Ticari Alacaklar
8 77.022.537 46.572.480
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
77.022.537 46.572.265
Diğer Alacaklar
10 10.277.487 6.247.084
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.277.487 6.247.084
Stoklar
11 148.387.885 75.218.900
Canlı Varlıklar
12 16.934.500 4.247.050
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.899.358 8.402.975
Diğer Dönen Varlıklar
30 8.040.719 8.108.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8.040.719 8.108.705
ARA TOPLAM
310.754.818 190.029.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.754.818 190.029.982
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
48 8.299 8.299
Diğer Alacaklar
35.056 31.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.056 31.416
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.287.066 1.197.554
Canlı Varlıklar
12 236.148.719 166.258.542
Maddi Duran Varlıklar
15 790.702.691 439.672.001
Arazi ve Arsalar
465.699.769 237.322.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.137.906 12.741.416
Binalar
142.766.354 113.556.171
Tesis, Makine ve Cihazlar
155.021.871 67.849.611
Taşıtlar
6.402.994 3.412.144
Mobilya ve Demirbaşlar
914.172 531.158
Özel Maliyetler
103.540 48.213
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.656.085 4.210.788
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.508.112 5.521.688
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.508.112 5.521.688
Diğer Duran Varlıklar
1.456.759 406.940
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.456.759 406.940
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.146.702 613.096.440
TOPLAM VARLIKLAR
1.345.901.520 803.126.422
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.387.044 92.425.265
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 136.387.044 92.425.265
Banka Kredileri
136.387.044 92.425.265
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.486.933 98.121.673
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.486.933 98.121.673
Banka Kredileri
126.991.225 88.300.435
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.495.708 9.821.238
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 56.859.719 46.718.298
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
56.859.719 46.718.298
Ticari Borçlar
183.969.698 95.285.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 12.739.121 13.937.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 171.230.577 81.347.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.503.994 6.884.426
Diğer Borçlar
10 4.835.923 3.177.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.835.923 3.177.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 12.535.390 3.717.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.535.390 3.717.022
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.062 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 3.757.069 1.226.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.757.069 1.226.372
ARA TOPLAM
547.353.832 347.556.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
547.353.832 347.556.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 188.721.137 183.940.542
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
188.721.137 183.940.542
Banka Kredileri
175.899.607 173.469.515
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.821.530 10.471.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 596.676 499.677
Diğer Borçlar
10 5.299.995 7.454.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.299.995 7.454.961
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 189.772
Uzun Vadeli Karşılıklar
28 41.466.435 28.361.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
41.466.435 28.361.342
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
41 71.532.875 51.778.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.617.118 272.224.298
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
854.970.950 619.780.613
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
435.493.489 149.639.344
Ödenmiş Sermaye
31 153.800.000 78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları
31 18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.019.606 14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
594.150.354 316.596.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
594.150.354 316.596.798
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 609.123.634 322.628.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.973.280 -6.031.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31 -114.190.481 -30.289.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.888.806 3.085.669
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-119.079.287 -33.375.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-245.276.250 -208.553.557
Net Dönem Karı veya Zararı
3.912.176 -48.956.404
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
55.437.081 33.706.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
490.930.570 183.345.809
TOPLAM KAYNAKLAR
1.345.901.520 803.126.422
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 61.942.038 61.942.038
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-7.717.015 7.717.015 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.191 -14.376.230 14.366.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.700.713 0 -1.733.483 0 0 0 0 0 1.804.007 0 0 0 -33.375.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.956.404 0 50.439.291 256.724 50.696.015
Dönem Karı (Zararı)
-48.956.404 -48.956.404 259.282 -48.697.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
132.700.713 -1.733.483 1.804.007 -33.375.542 99.395.695 -2.558 99.393.137
Sermaye Arttırımı
38.114.000 174.007 38.288.007 38.288.007
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14.096.000 102.636 -15.228.628 -1.029.992 33.449.741 32.419.750
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-12.233.711 12.233.711 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-48.956.404 48.956.404 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 3.912.176 209.798.835 21.730.616 231.529.451
Dönem Karı (Zararı)
3.912.176 3.912.176 5.835.640 9.747.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 205.886.659 15.894.976 221.781.635
Sermaye Arttırımı
75.566.000 489.310 76.055.310 76.055.310
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)