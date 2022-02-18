***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 391.935.090 254.933.339Satışların Maliyeti32 -258.772.973 -191.980.126TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.162.117 62.953.213Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları12-32 98.550.083 44.203.600BRÜT KAR (ZARAR)231.712.200 107.156.813Genel Yönetim Giderleri34 -33.091.022 -27.910.090Pazarlama Giderleri34 -37.555.576 -26.485.104Araştırma ve Geliştirme Giderleri34 -856.088 -952.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 62.283.967 26.969.827Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -57.888.415 -14.318.631ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.605.066 64.460.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 7.435.825 6.776.801Yatırım Faaliyetlerinden Giderler36 -57.720.982 -31.498.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.089.512 -21.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)115.409.421 39.717.799Finansman Gelirleri38 12.290.124 7.806.945Finansman Giderleri38 -128.683.662 -98.129.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-984.117 -50.604.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.731.933 1.907.663Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 -249.313 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 10.981.246 1.907.663SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.747.816 -48.697.122DÖNEM KARI (ZARARI)9.747.816 -48.697.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31 5.835.640 259.282Ana Ortaklık Payları42 3.912.176 -48.956.404Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kuruş Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına (Kayıp)/ Kazanç 42 0,03800000 -0,88160000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.006.072 -14.587.340Dönem Karı (Zararı)9.747.816 -48.697.122Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.747.816 -48.697.122Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.606.793 53.257.064Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-18 27.308.826 17.806.003Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.333.269 1.062.534Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.150.678 923.901Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 182.591 138.633Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.956.235 5.997.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 6.199.166 4.771.014Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.757.069 1.226.372Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.713.445 28.628.361Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -3.685.648 -1.960.444Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler38 44.399.093 30.588.805Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-6.245.716 -7.133.774Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler35.540.309 32.582.483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-98.550.083 -44.203.600Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -98.550.083 -44.203.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.089.512 21.779İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.089.512 21.779Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 -10.731.933 -1.907.663Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler33.371.953 20.508.748Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler30.417Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler33.371.953 20.478.331Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -105.193İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.747.084 -20.280.206Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 -31.600.735 -10.011.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)215 1.499İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.600.950 -10.013.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.034.042 -1.657.073İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.034.042 -1.657.073Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -73.534.167 -6.044.965Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 88.684.367 14.405.381İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.198.709 6.612.226İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)89.883.076 7.793.155Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 2.619.568 -2.343.398Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.321.397 -11.866.841İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.321.397 -11.866.841İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.203.472 -2.761.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.203.472 -2.761.567Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları17.607.525 -15.720.264Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -4.425.519 -2.007.264Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.226.372 -3.993.721Vergi İadeleri (Ödemeleri)-231.251 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.281.689 7.133.909YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.373.677 18.668.236Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları32.419.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -13.659.827 -5.881.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.135.026 -5.597.660Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -524.801 -283.925Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-36 13.506.227 10.377.385Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-36 -30.905.725 -20.207.758Alınan Faiz3.685.648 1.960.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.559.092 20.791.125Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri76.055.310 38.288.007Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 181.555.963 155.891.195Kredilerden Nakit Girişleri181.555.963 155.891.195Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.633.260 -142.799.272Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-231.633.260 -142.799.272Ödenen Faiz-20.657.341 -30.588.805Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.238.420YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.191.487 24.872.021Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-2.231.943 -608.418NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.959.544 24.263.603DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 41.232.788 16.969.185DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ45.192.332 41.232.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 45.192.332 41.232.788Ticari Alacaklar8 77.022.537 46.572.480İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar77.022.537 46.572.265Diğer Alacaklar10 10.277.487 6.247.084İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.277.487 6.247.084Stoklar11 148.387.885 75.218.900Canlı Varlıklar12 16.934.500 4.247.050Peşin Ödenmiş Giderler13 4.899.358 8.402.975Diğer Dönen Varlıklar30 8.040.719 8.108.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8.040.719 8.108.705ARA TOPLAM310.754.818 190.029.982TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR310.754.818 190.029.982DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar48 8.299 8.299Diğer Alacaklar35.056 31.416İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.056 31.416Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 2.287.066 1.197.554Canlı Varlıklar12 236.148.719 166.258.542Maddi Duran Varlıklar15 790.702.691 439.672.001Arazi ve Arsalar465.699.769 237.322.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri16.137.906 12.741.416Binalar142.766.354 113.556.171Tesis, Makine ve Cihazlar155.021.871 67.849.611Taşıtlar6.402.994 3.412.144Mobilya ve Demirbaşlar914.172 531.158Özel Maliyetler103.540 48.213Yapılmakta Olan Yatırımlar3.656.085 4.210.788Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 4.508.112 5.521.688Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.508.112 5.521.688Diğer Duran Varlıklar1.456.759 406.940İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.456.759 406.940TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.035.146.702 613.096.440TOPLAM VARLIKLAR1.345.901.520 803.126.422KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar136.387.044 92.425.265İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25 136.387.044 92.425.265Banka Kredileri136.387.044 92.425.265Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları139.486.933 98.121.673İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları139.486.933 98.121.673Banka Kredileri126.991.225 88.300.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.495.708 9.821.238Diğer Finansal Yükümlülükler9 56.859.719 46.718.298Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler56.859.719 46.718.298Ticari Borçlar183.969.698 95.285.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 12.739.121 13.937.830İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 171.230.577 81.347.501Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.503.994 6.884.426Diğer Borçlar10 4.835.923 3.177.928İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.835.923 3.177.928Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 12.535.390 3.717.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.535.390 3.717.022Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18.062 0Kısa Vadeli Karşılıklar26 3.757.069 1.226.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.757.069 1.226.372ARA TOPLAM547.353.832 347.556.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER547.353.832 347.556.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 188.721.137 183.940.542İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar188.721.137 183.940.542Banka Kredileri175.899.607 173.469.515Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.821.530 10.471.027Diğer Finansal Yükümlülükler9 596.676 499.677Diğer Borçlar10 5.299.995 7.454.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.299.995 7.454.961Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 189.772Uzun Vadeli Karşılıklar28 41.466.435 28.361.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar41.466.435 28.361.342Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü41 71.532.875 51.778.004TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER307.617.118 272.224.298TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER854.970.950 619.780.613ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar435.493.489 149.639.344Ödenmiş Sermaye31 153.800.000 78.234.000Sermaye Düzeltme Farkları31 18.395.552 18.395.552Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.019.606 14.530.296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)594.150.354 316.596.798Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)594.150.354 316.596.798Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 609.123.634 322.628.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.973.280 -6.031.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 -114.190.481 -30.289.873Yabancı Para Çevrim Farkları4.888.806 3.085.669Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-119.079.287 -33.375.542Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.682.532 9.682.532Yasal Yedekler9.682.532 9.682.532Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-245.276.250 -208.553.557Net Dönem Karı veya Zararı3.912.176 -48.956.404Kontrol Gücü Olmayan Paylar55.437.081 33.706.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.930.570 183.345.809TOPLAM KAYNAKLAR1.345.901.520 803.126.422Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 197.644.447 -4.400.500 1.281.662 9.672.341 -186.665.715 -14.366.039 61.942.038 61.942.038Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-7.717.015 7.717.015 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.191 -14.376.230 14.366.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.700.713 0 -1.733.483 0 0 0 0 0 1.804.007 0 0 0 -33.375.542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.956.404 0 50.439.291 256.724 50.696.015Dönem Karı (Zararı)-48.956.404 -48.956.404 259.282 -48.697.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)132.700.713 -1.733.483 1.804.007 -33.375.542 99.395.695 -2.558 99.393.137Sermaye Arttırımı38.114.000 174.007 38.288.007 38.288.007Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması14.096.000 102.636 -15.228.628 -1.029.992 33.449.741 32.419.750Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 3.085.669 -33.375.542 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-12.233.711 12.233.711 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-48.956.404 48.956.404 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 3.912.176 209.798.835 21.730.616 231.529.451Dönem Karı (Zararı)3.912.176 3.912.176 5.835.640 9.747.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)298.729.200 -8.941.933 1.803.137 -85.703.745 205.886.659 15.894.976 221.781.635Sermaye Arttırımı75.566.000 489.310 76.055.310 76.055.310Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)