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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.03.2021 20:25



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 18.03.2021
Genel Kurul Tarihi 14.04.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe SÖKE
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
3 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
7 - Yo¨netim Kurulu u¨ye sayısı ile müddetinin tayini, Bagˆımsız Yo¨netim Kurulu u¨yelerinin belirlenmesi, Yo¨netim Kurulu u¨yelikleri ic¸in sec¸im yapılması.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve söz konusu tadil hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - 2020 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Söktaş Tekstil_İlan_Metni_2020.pdf - İlan Metni
EK: 2 Söktaş Tekstil 2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan Çarşamba günü, saat 10:30'da, Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke/Aydın adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dökümanı ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919130


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Tam 2.710 2.780 -54,08  
Yarım 1.310 1.345 -26,16  
Çeyrek 657 672 -13,08  
Gümüş.Ons 25,98 26,03 -0,30  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 -0,23  
B. Petrol 62,06 62,06 -5,94  
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