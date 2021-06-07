***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2021 08:42
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 05.05.2021
Genel Kurul Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir AYDIN
İlçe SÖKE
Adres Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54/A Söke Aydın
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E 50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında alınan Genel Kurul kararının onaylanması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Söktaş Tekstil_İlan_Metni_2020 (A) Grubu İmtiyazlı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Söktaş Tekstil 03062021 2020 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2020 yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SÖKTAŞ TEKSTİL 2020 A GRUBU ÖZEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN TUTANAĞI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 03 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 04 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940345
BIST