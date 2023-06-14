***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Bedelsiz ve Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvurunun GüncellenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniDaha önce 24.10.2022 tarih ve 41 nolu Yönetim Kurulu Kararı'yla bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına ilişkin almış olduğumuz Yönetim Kurulu Kararı iptal edilmiş ve yerine Yönetim Kurulu'muzun 15.02.2023 tarihli karar çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapıldığı üzere, şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Yapmış olduğumuz 68.200.000 TL bedelli sermaye artırımına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 2023/32 sayılı Bülteni ile onaylanmıştır. Bu çerçevede bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bu süreç iptal edilmiştir. Bedelli sermaye artırımına dair Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım tarihlerini içeren bildirim KAP'da yeniden yayınlanacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158653BIST