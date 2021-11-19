***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
19.11.2021 18:31
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978814
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0511,2500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2140
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,3463
En Düşük
10,8299
18:0512,7360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1714
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,8301
En Düşük
12,3010
18:05669,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 8,80
|Açılış
|: 669,30
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
679,45
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FRIGO
|2,86
|31.828.950
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.675.158
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.572.030
|% 9,99
|
|DOBUR
|180,90
|62.241.720
|% 9,97
|
|TETMT
|209,50
|9.491.294
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|483.276.070
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|105.096.925
|% -9,99
|
|PGSUS
|92,70
|503.844.273
|% -8,22
|
|TAVHL
|27,74
|377.909.421
|% -6,60
|
|DOCO
|952,00
|70.537.221
|% -6,26
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% -5,06
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% -1,55
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 1,26
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% -1,39
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 4,34
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1688
|11,2497
|% 1,94
|
|Euro
|12,6491
|12,7366
|% 1,37
|
|Sterlin
|15,0387
|15,1141
|% 1,22
|
|Frank
|12,0386
|12,1111
|% 1,31
|
|Riyal
|2,9761
|2,9910
|% 1,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,94
|
|Altın Gr.
|667
|667
|6,88
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,97
|8,98
|0,17
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|-3,08
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ