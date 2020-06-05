***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.06.2020 20:33
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/683 sayılı toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.5700 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ve ekleri ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849675
BIST
18:05110.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 484,91
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.602
En Düşük
109.546
18:056,7776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7885
En Düşük
6,7351
18:057,6635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
18:05366,13
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -6,00
|Açılış
|: 366,13
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
364,49
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|284.882
|% 10,00
|
|LUKSK
|13,53
|4.888.705
|% 10,00
|
|MAALT
|79,75
|41.852.748
|% 10,00
|
|GEREL
|4,63
|275.111.094
|% 9,98
|
|KARTN
|493,50
|38.215.893
|% 9,98
|
|YONGA
|24,38
|460.831
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,49
|19.382.778
|% -9,84
|
|ISATR
|325.000,90
|325.001
|% -9,73
|
|SRVGY
|17,02
|8.141.840
|% -8,45
|
|EUHOL
|1,73
|11.156.964
|% -5,46
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|THYAO
|12,72
|934.027.270
|% 1,03
|
|TUPRS
|89,35
|600.389.212
|% 3,24
|
|ASELS
|31,88
|474.100.733
|% 0,63
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|1.604.387.246
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,64
|283.815.710
|% -1,20
|
|PETKM
|3,77
|462.163.814
|% -2,33
|
|IHLGM
|1,31
|146.233.393
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,43
|249.084.656
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5447
|8,5875
|% 0,77
|
|Frank
|7,0019
|7,0441
|% -0,51
|
|Riyal
|1,7968
|1,8059
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-33,97
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,27
|
|Cumhuriyet
|2.380
|2.417
|-30,90
|
|Tam
|2.450
|2.494
|-24,50
|
|Yarım
|1.196
|1.212
|-17,30
|
|Çeyrek
|598
|606
|-8,70
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|2,37
|