***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 18:21
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955568
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.441
En Düşük
1.425
18:058,6315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1116
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
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10,1870
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18:05489,91
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|Açılış
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|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.958.194
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6265
|8,6301
|% 1,29
|
|Euro
|10,1533
|10,1602
|% 0,53
|
|Sterlin
|11,9322
|11,9920
|% 0,86
|
|Frank
|9,4037
|9,4603
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-43,82
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|-0,14
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında