***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.06.2023 20:36
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,3433 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarihli toplantısında Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamenin dördüncü bölümü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157877
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2415
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0414
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.473,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.473,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3352
|23,3516
|% 1,05
|
|Euro
|25,0853
|25,0905
|% 0,10
|
|Sterlin
|29,2768
|29,4237
|% 1,14
|
|Frank
|25,7560
|25,9112
|% 0,57
|
|Riyal
|6,2064
|6,2375
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-4,25
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.473
|11,70
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,29
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,23
|0,18
|
|B. Petrol
|74,81
|74,81
|-1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem