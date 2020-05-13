***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Genel Kuruluna Sunulacak Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.05.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0 0B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 13.05.2020 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2019 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım tablosu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 Söktaş Tekstil Kar Dağıtım Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.120.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.447.530,72Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın %2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -19.290.688 15.903.640,254. Vergiler ( - ) 4.924.649 05. Net Dönem Kârı -14.366.039 15.903.640,256. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -186.665.714 -181.374.382,127. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844848BIST