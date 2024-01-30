***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonrasında Şirketimizin kredi derecelendirme notları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.·Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: BBB (tr) / (Stabil Görünüm)·Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J2 (tr) / (Stabil Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243623BIST