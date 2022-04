***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/352871 https:/ /www.kap.org.tr/tr/ Bildirim/928188 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025094Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Nazım Ekren Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Arzu Aslan Kesimer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Arzu Aslan Kesimer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Korkmaz İlkorur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Leyla Kayhan Elbirlik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeynep Kayhan Kantaşı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Nazım Ekren Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebgü Senem Demirkan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Nazım Ekren Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Korkmaz İlkorur Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Eyüp Hilmi Kayhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Muharrem Hilmi Kayhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yakup Güngör Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Muzaffer Kayhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yeni İş Geliştirme Komitesi Arzu Aslan Kesimer Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yeni İş Geliştirme Komitesi Yakup Güngör Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yeni İş Geliştirme Komitesi Muharrem Hilmi Kayhan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yeni İş Geliştirme Komitesi Leyla Kayhan Elbirlik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yeni İş Geliştirme Komitesi Zeynep Kayhan Kantaşı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Korkmaz İlkorur Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Arzu Aslan Kesimer Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Yakup Güngör Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Leyla Kayhan Elbirlik Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Zeynep Kayhan Kantaşı Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025903BIST