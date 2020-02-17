***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2020 18:11
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından, Zeynep Kayhan Kantaşı'na ait şirketimiz sermayesinin %2,49'unu oluşturan 1.000.000 adet hisse, Yaşar Baran Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %2,49'unu oluşturan 1.000.000 adet hisse, Muzaffer Turgut Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %3,74'ünü oluşturan 1.500.000 adet hisse ve Leyla Kayhan Elbirlik'e ait şirketimiz sermayesinin %3,24'ünü oluşturan 1.300.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %11,96'sını oluşturan 4.800.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 3,50 TL'den özel emirle satışı 17.02.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.
Satıştan ortaklarımızın elde ettiği toplam 16.800.000 TL'nin tamamına yakını Şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819634
BIST
17:58120.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 759,78
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:586,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:586,5590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:58307,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,45
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|6,40
|44.746
|% 8,47
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|KRSAN
|9,95
|98.873
|% 7,57
|
|TDGYO
|2,90
|3.563.439
|% 5,07
|
|YBTAS
|3.879,00
|38.621
|% 4,84
|
|ARDYZ
|15,95
|37.702.623
|% -11,39
|
|QNBFB
|48,50
|2.070.253
|% -8,23
|
|QNBFL
|141,50
|4.033.230
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,80
|58.013.488
|% -7,83
|
|TLMAN
|13,03
|59.239.392
|% -7,39
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|PGSUS
|72,00
|204.348.882
|% 3,15
|
|IHLGM
|1,39
|135.494.856
|% 0,72
|
|HDFGS
|3,08
|116.808.451
|% 4,05
|
|TMSN
|7,47
|62.832.885
|% 4,33
|
|ODAS
|2,33
|1.056.916.721
|% 8,37
|
|IHLGM
|1,39
|135.494.856
|% 0,72
|
|HDFGS
|3,08
|116.808.451
|% 4,05
|
|HLGYO
|1,61
|21.302.085
|% 0,63
|
|PEKGY
|3,16
|25.073.864
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% -0,39
|
|Frank
|6,1393
|6,1763
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6083
|1,6164
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,55
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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