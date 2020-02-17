***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından, Zeynep Kayhan Kantaşı'na ait şirketimiz sermayesinin %2,49'unu oluşturan 1.000.000 adet hisse, Yaşar Baran Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %2,49'unu oluşturan 1.000.000 adet hisse, Muzaffer Turgut Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %3,74'ünü oluşturan 1.500.000 adet hisse ve Leyla Kayhan Elbirlik'e ait şirketimiz sermayesinin %3,24'ünü oluşturan 1.300.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %11,96'sını oluşturan 4.800.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 3,50 TL'den özel emirle satışı 17.02.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.Satıştan ortaklarımızın elde ettiği toplam 16.800.000 TL'nin tamamına yakını Şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819634BIST