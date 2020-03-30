***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.03.2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamamızda COVID-19 salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Şirketimizin Aydın Söke'de yer alan tekstil üretim tesisinde 22.03.2020 tarihinden başlayarak bir hafta süreyle üretim bölümündeki çalışanlara ücretli yıllık izin kullandırılacağı, idari kadronun mesailerini evden çalışarak sürdüreceği bildirilmişti.Şirketimizde hijyen ve güvenlik önlemleri en üst seviyede alınarak tekstil üretim tesisimizde bugün (30.03.2020) itibariyle üretime başlanmıştır. Çalışanlarımıza ödenen maaş ve ücretlerin bir kısmının resmi makamlar nezdinde ödenmesi imkanını tanıyan"Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli başvurular yapılmış olup, 01.04.2020 tarihinden itibaren olmak üzere kısa zamanlı çalışma modeline geçilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833396BIST