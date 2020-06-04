***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 13:16
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., salgın ve sonrasındaki sosyal hayata ve çalışma hayatına dönüş sürecinde etkili olacak BioShield kumaşlarını geliştirmiştir. Pamuklu dokuma kumaşlar üzerine yapılan uygulama sayesinde kumaşlar anti bakteriyel, anti mikrobik, anti viral ve sıvı itici özellik kazanmaktadır.
Akredite laboratuvarlarda kumaş üzerinde test edilen patojenlerde %99,5'ten fazla azalma olduğu gözlemlenmiş olup, etkinin yaygınlığı için testler devam etmektedir.
BioShield kumaşlarının sıvı itici özelliği sayesinde istenmeden kumaş üzerine gelebilecek su ve yağ damlalarının giysiler üzerinden akıp gitmesi kolaylaşmıştır. Oldukça geniş kullanım alanı bulunan BioShield kumaşları gömleklik, pantolonluk, ceketlik, sağlık çalışanı giysileri, bez yüz maskeleri ön yüzü olarak kullanılabilmektedir.
Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulacaktır. İlk marka deneme iş birliğine kendi outlet markamız olan GIZA HOUSE ile başlanmıştır. BioShield kumaşlarından yapılmış olan GIZA HOUSE markalı gömleklerin satışları www.gizahouse.com internet adresinden ve birçok online perakende satış sitesinden yapılmaktadır. 2021 yılı itibariyle ürünün şirketimiz konsolide gelirlerine %5 – %10 arasında katkıda bulunması beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849073
BIST
15:18109.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 514,42
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:186,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:187,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0236
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:18370,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,29
|Açılış
|: 370,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.369.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.418.838
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.742.733
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|1.062.185.608
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|904.637.734
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|609.044.083
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|153.106.705
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|180.263.244
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|361.753.468
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4355
|8,4778
|% -0,15
|
|Frank
|7,0059
|7,0481
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7912
|1,8002
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|9,78
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,00
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,15
|