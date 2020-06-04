***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., salgın ve sonrasındaki sosyal hayata ve çalışma hayatına dönüş sürecinde etkili olacak BioShield kumaşlarını geliştirmiştir. Pamuklu dokuma kumaşlar üzerine yapılan uygulama sayesinde kumaşlar anti bakteriyel, anti mikrobik, anti viral ve sıvı itici özellik kazanmaktadır.Akredite laboratuvarlarda kumaş üzerinde test edilen patojenlerde %99,5'ten fazla azalma olduğu gözlemlenmiş olup, etkinin yaygınlığı için testler devam etmektedir.BioShield kumaşlarının sıvı itici özelliği sayesinde istenmeden kumaş üzerine gelebilecek su ve yağ damlalarının giysiler üzerinden akıp gitmesi kolaylaşmıştır. Oldukça geniş kullanım alanı bulunan BioShield kumaşları gömleklik, pantolonluk, ceketlik, sağlık çalışanı giysileri, bez yüz maskeleri ön yüzü olarak kullanılabilmektedir.Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulacaktır. İlk marka deneme iş birliğine kendi outlet markamız olan GIZA HOUSE ile başlanmıştır. BioShield kumaşlarından yapılmış olan GIZA HOUSE markalı gömleklerin satışları www.gizahouse.com internet adresinden ve birçok online perakende satış sitesinden yapılmaktadır. 2021 yılı itibariyle ürünün şirketimiz konsolide gelirlerine %5 – %10 arasında katkıda bulunması beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849073BIST