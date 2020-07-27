***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2020 18:20
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Muzaffer Turgut Kayhan 27.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862131
BIST
18:051.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,65
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
18:056,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0283
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
7,0013
En Düşük
6,8322
18:058,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1099
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,2239
En Düşük
7,9455
18:05429,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 10,45
|Açılış
|: 429,29
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
435,82
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|468.523.667
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|19.230.234
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|291.224
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.728.213
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.484,20
|2.708.144
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|440.406.980
|% -9,93
|
|DIRIT
|1,38
|960.735
|% -8,00
|
|UFUK
|6,92
|448.262
|% -6,99
|
|EGCEY
|1,08
|910.430
|% -6,90
|
|BMELK
|7,01
|139.942
|% -6,53
|
|ASELS
|37,68
|3.533.063.119
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|GARAN
|7,77
|838.323.230
|% -1,77
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,83
|907.150.368
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.237.485
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,99
|294.170.668
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,11
|449.731.664
|% 0,32
|
|GUSGR
|5,66
|741.529.458
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8365
|8,8808
|% 1,16
|
|Frank
|7,4514
|7,4963
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8301
|1,8392
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|37,66
|
|Altın Gr.
|429
|429
|10,42
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.891
|2.915
|120,50
|
|Yarım
|1.403
|1.423
|55,80
|
|Çeyrek
|704
|712
|27,90
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,44
|1,65
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,40
|0,38
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,19
|