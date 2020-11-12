***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nın aynı döneminde SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirlerinin %37'sini oluşturmuştur. Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 19.771 ton çiğ süt satışı yapmıştır.Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 280'den fazla noktada perakende olarak doğrudan satılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888279BIST