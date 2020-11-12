***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 18:30
nın aynı döneminde SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirlerinin %37'sini oluşturmuştur. Şirket 2020 yılının ilk dokuz ayında 19.771 ton çiğ süt satışı yapmıştır.
Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 280'den fazla noktada perakende olarak doğrudan satılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888279
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6909
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1036
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
18:059,1007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0881
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
18:05465,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,00
|Açılış
|: 465,00
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6822
|7,6909
|% -1,33
|
|Euro
|9,0818
|9,1007
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% -1,71
|
|Frank
|8,3889
|8,4395
|% -0,90
|
|Riyal
|2,0462
|2,0564
|% -1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|15,19
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|