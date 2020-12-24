***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.11.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun %84 oranında bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar aldığını duyurmuştuk. Bu kapsamda bugün (24.12.2020) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894818BIST