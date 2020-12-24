***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 18:41
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.11.2020 tarihli açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun %84 oranında bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar aldığını duyurmuştuk. Bu kapsamda bugün (24.12.2020) İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894818
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
18:057,5906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0499
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,6740
En Düşük
7,5501
18:059,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
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|Açılış
|: 9,2300
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|Önceki Kapanış
|: 9,2950
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9,3717
En Düşük
9,2095
18:05457,96
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|Açılış
|: 457,96
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|Önceki Kapanış
|: 460,04
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463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|33,66
|317.776.837
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.392.481
|% 10,00
|
|YAPRK
|55,00
|3.980.978
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.151.812.076
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.221.855
|% 9,99
|
|KAPLM
|29,70
|1.455.755
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,78
|1.084.113
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,36
|877.716.677
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,91
|1.797.631
|% -9,91
|
|UZERB
|46,70
|211.115
|% -9,85
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|THYAO
|12,80
|1.845.057.806
|% 2,73
|
|IPEKE
|13,77
|1.719.049.097
|% 8,85
|
|ECILC
|7,93
|1.497.669.735
|% 8,93
|
|SKBNK
|1,50
|1.192.609.307
|% -5,06
|
|PETKM
|5,12
|1.863.297.488
|% 1,39
|
|GARAN
|9,94
|3.485.222.693
|% -0,20
|
|YKBNK
|3,03
|967.920.758
|% -0,66
|
|PEKGY
|2,82
|806.746.690
|% -9,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5812
|7,5924
|% -0,63
|
|Euro
|9,2397
|9,2530
|% -0,83
|
|Sterlin
|10,2354
|10,2867
|% -0,54
|
|Frank
|8,4775
|8,5285
|% -1,09
|
|Riyal
|2,0141
|2,0242
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|5,69
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,00
|
|B. Petrol
|50,98
|50,98
|-0,26
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Seans Raporu
18:05
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17:59PARSN
Yüzde 5.07 oranında artışla 23.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 547, 643 adet işlem
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17:58RHEAG
Yüzde 4.09 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 680 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 33, 616.00 milyon TL de
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17:57PARSN
Yüzde 5.69 oranında artışla 23.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 508, 489 adet işlem
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17:56PSDTC
Yüzde 5.31 oranında artışla 17.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 252 adet işlem