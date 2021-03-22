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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2021 08:44



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuru yapıldığını 19.01.2021 tarihinde duyurmuştuk. Başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Söz konusu onayın alınması ile beraber halka arza ilişkin hazırlıklara başlanmıştır. Bilindiği üzere 13.10.2020 tarihinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Efeler Çiftliği'ne %16 oranında ortak olmuştur. Yapılan bu ortaklığın Efeler Çiftliği'nin kurumsallaşmasına olumlu katkıda bulunması ve finansal ve operasyonel anlamda mevcut standartları daha da iyileştirmesi beklenmektedir. Tüm bu olumlu etkilerin sonuçlarının somut biçimde önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde alınması ile beraber 2022 yılının başında halka arzın yapılması planlanmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919554


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