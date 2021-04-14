***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 18:07
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Hilmi Kayhan'ın ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Görevli Üye olarak görevlendirilmelerine
- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına
Eyüp Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkanı, Görevli Üye
Muharrem Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye
Yakup Güngör : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mahmut Nedim Ölçer : Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan : Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren : Bağımsız Üye
Arzu Aslan Kesimer : Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928182
BIST
17:521.405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 26,96
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:528,1025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:529,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,6550
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
17:52452,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,38
|Açılış
|: 452,53
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|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VAKKO
|14,09
|48.215.035
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.265.001
|% 9,98
|
|TUREX
|19,31
|4.870.117
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|24.017.932
|% 9,97
|
|SASA
|46,54
|677.277.137
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.659.014
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|80.594.754
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.639.186
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.120.703
|% -9,98
|
|EREGL
|17,42
|1.402.222.845
|% 1,93
|
|GARAN
|6,94
|1.380.287.172
|% 3,58
|
|KRDMD
|7,40
|722.867.988
|% 0,41
|
|SASA
|46,54
|677.277.137
|% 9,97
|
|SISE
|7,34
|634.088.865
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,14
|487.492.532
|% 2,88
|
|GARAN
|6,94
|1.380.287.172
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,87
|320.245.266
|% 4,47
|
|DOHOL
|3,26
|504.074.921
|% 5,16
|
|IHLAS
|0,67
|91.671.778
|% 4,69
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0981
|8,1025
|% -0,04
|
|Euro
|9,6963
|9,7052
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1316
|11,1874
|% 0,16
|
|Frank
|8,7446
|8,7973
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1518
|2,1626
|% -0,15
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-9,89
|
|Altın Gr.
|452
|453
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,00
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|2,68
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:59HDFGS
Yüzde 8.26 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 538, 159 adet işlem
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17:57AVHOL
Yüzde 9.07 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 872, 641 adet işlem
-
17:56ISYAT
Yüzde 8.86 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 796 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 15, 254.00 milyon TL de
-
17:55CEOEM
Yüzde 9.93 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 618 adet işlem