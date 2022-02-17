***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden "Reverse Osmosis" sisteminin kurulması için Aqumatch Türkiye ile sözleşme imzalanmıştır. Atıksu arıtma tesisini tekstil sektöründe ilk kuran şirketlerden biri olarak, geçmiş dönemde su kullanımındaki verimlilik projeleriyle su tüketimimizi %37 oranında azaltmış olmakla beraber bu yeni sistem sayesinde tükettiğimiz suyun %60- 65'inin tekrar kullanılması sağlanarak su kullanımı daha da azaltılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002534BIST