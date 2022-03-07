Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.03.2022 20:13
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.01.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin olarak 31.12.2021 tarihli finansal tablolara göre hazırlanan başvuru evraklarının nihai hale getirilmesi sonrasında, izahname onayı alınması amacıyla SPK'ya başvurulmasının planlandığı hususunu kamuya açıklamıştık. 
Bu doğrultuda Efeler Çiftliği'nin 07.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile
Şirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı  içerisinde 97.619.048 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.380.952 TL nakden  artışla 115.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek  17.380.952 TL nominal değerli nama yazılı payların mevcut ortakların  rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine ve Mevcut ortaklardan Şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve  Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 9.409.524 TL nominal değerli ve İstanbul  Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi  Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 7.809.524 TL nominal değerli paylar olmak  üzere toplamda 17.219.048 TL nominal değerli nama yazılı payların ortak  satışı yoluyla halka arz edilmesine                                                                                                                                                              
karar verilmiştir.
Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007979


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.997
Değişim :  0,33% |  6,58
Açılış :  1.983  
Önceki Kapanış :  1.991  
En Yüksek
2.012 En Düşük
1.964
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 3,42 37.127.585 % 9,97  
PETUN 24,26 87.932.736 % 9,97  
SELVA 18,76 28.102.436 % 9,96  
PENGD 3,43 36.077.498 % 9,94  
ULUUN 8,10 176.586.344 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,3434 14,3667 % 1,07  
Euro 15,6065 15,6442 % 0,44  
Sterlin 18,7911 18,8854 % 0,08  
Frank 15,4452 15,5383 % 0,03  
Riyal 3,8203 3,8395 % 1,14  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 12,06  
Altın Gr. 918 918 18,72  
Cumhuriyet 6.039 6.131 73,00  
Tam 6.005 6.157 71,47  
Yarım 2.903 2.978 34,57  
Çeyrek 1.456 1.489 17,29  
Gümüş.Ons 25,40 25,43 -0,18  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 0,11  
B. Petrol 123 123 4,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru