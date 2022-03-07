***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.01.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin ("Efeler Çiftliği") halka arzına ilişkin olarak 31.12.2021 tarihli finansal tablolara göre hazırlanan başvuru evraklarının nihai hale getirilmesi sonrasında, izahname onayı alınması amacıyla SPK'ya başvurulmasının planlandığı hususunu kamuya açıklamıştık.Bu doğrultuda Efeler Çiftliği'nin 07.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı ileŞirketin 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 97.619.048 TL olan çıkarılmış sermayesinin 17.380.952 TL nakden artışla 115.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek 17.380.952 TL nominal değerli nama yazılı payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine ve Mevcut ortaklardan Şirketimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 9.409.524 TL nominal değerli ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 7.809.524 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 17.219.048 TL nominal değerli nama yazılı payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesinekarar verilmiştir.Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007979BIST