***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022, 07.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arza yönelik almış olduğu yönetim kurulu kararını duyurmuştuk. Söz konusu karar doğrultusunda Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (08.03.2022) yapılmıştır.Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008469BIST