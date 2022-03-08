***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 18:23
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2020, 24.12.2020, 19.01.2021, 22.03.2021, 20.01.2022, 07.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.03.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arza yönelik almış olduğu yönetim kurulu kararını duyurmuştuk. Söz konusu karar doğrultusunda Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (08.03.2022) yapılmıştır.
Efeler Çiftliği'nin halka arzına ilişkin gelişmeler olması durumunda, kamuoyu ile bilgi paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008469
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1325
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8333
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1873
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05960,84
En Yüksek
|Değişim
|: 4,14%
|| 38,20
|Açılış
|: 960,84
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5018
|14,5047
|% 0,92
|
|Euro
|15,7973
|15,8333
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,9434
|19,0384
|% 0,85
|
|Frank
|15,5321
|15,6257
|% 0,45
|
|Riyal
|3,8546
|3,8739
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.057
|60,07
|
|Altın Gr.
|961
|962
|39,03
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|1,02
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,51
|0,67
|
|B. Petrol
|132
|132
|8,85
|
Seans Raporu
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