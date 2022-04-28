***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasınaKorkmaz İlkorur : Yönetim Kurulu BaşkanıEyüp Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli ÜyeMuharrem Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli ÜyeYakup Güngör : Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMuzaffer Kayhan : Yönetim Kurulu ÜyesiLeyla Kayhan Elbirlik : Yönetim Kurulu ÜyesiZeynep Kayhan Kantaşı : Yönetim Kurulu ÜyesiNazım Ekren : Bağımsız ÜyeArzu Aslan Kesimer : Bağımsız Üye- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Hilmi Kayhan'ın ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Görevli Üye olarak görevlendirilmelerinehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025093BIST