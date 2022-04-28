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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.04.2022 18:57
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına
Korkmaz İlkorur : Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye
Muharrem Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye
Yakup Güngör : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muzaffer Kayhan : Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik : Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı : Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren : Bağımsız Üye
Arzu Aslan Kesimer : Bağımsız Üye
- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Hilmi Kayhan'ın ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Görevli Üye olarak görevlendirilmelerine





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025093


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