***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 18:57
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına
Korkmaz İlkorur : Yönetim Kurulu Başkanı
Eyüp Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye
Muharrem Hilmi Kayhan : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye
Yakup Güngör : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muzaffer Kayhan : Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik : Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı : Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren : Bağımsız Üye
Arzu Aslan Kesimer : Bağımsız Üye
- Yönetim Kurulu kararlarının icrasının temin ve takibi, iş ve proje geliştirme faaliyetleri ve iştiraklerin koordinasyonu için Yönetim Kurulu üyeleri Eyüp Hilmi Kayhan'ın ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Görevli Üye olarak görevlendirilmelerine
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025093
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0113
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1400
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6300
En Düşük
15,5050
18:05896,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,60
|Açılış
|: 896,31
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7738
|14,7971
|% -0,08
|
|Euro
|15,5200
|15,5300
|% -0,89
|
|Sterlin
|18,3401
|18,4321
|% -0,97
|
|Frank
|15,1457
|15,2370
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-0,06
|
|Altın Gr.
|896
|897
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|-0,18
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 09 kaybederek (% -1.13 ) 2, 714
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17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
-
17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
-
17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem