***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 19:15
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T. İş Bankası A.Ş.'nin ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.‘nin içinde yer aldığı T. İş Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyumun sağlamış olduğu mevcut durumda 7,7 milyon Avro eşdeğerinde olan Şirketimizin uzun vadeli kredilerinin bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl vadeli refinansmanı ve buna ilaveten 18 ay vadeli 600 Bin Avro ilave fonlama sağlanması amacıyla Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu ilave finansman, Şirketin büyümesine paralel olarak artan işletme sermayesi ihtiyacını destekleyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223789
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 123,76
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.979
18:0528,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0176
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
18:0531,3296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1928
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3394
En Düşük
31,0844
18:051.883,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,32
|Açılış
|: 1.883,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.898,04
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|97,90
|258.557.859
|% 10,00
|
|KFEIN
|70,95
|137.304.541
|% 10,00
|
|SKYMD
|8,47
|756.938
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|122.581.034
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|305.445.017
|% 9,99
|
|QNBFL
|694,50
|7.531.546
|% -9,98
|
|SAMAT
|62,45
|77.692.677
|% -9,95
|
|UFUK
|115,00
|4.581.030
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|12.770.271
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|101.586.260
|% -9,78
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 3,38
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 3,40
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% -1,70
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 3,79
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 5,12
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% -2,60
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% -0,97
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9262
|28,9299
|% 0,06
|
|Euro
|31,3154
|31,3296
|% 0,62
|
|Sterlin
|36,3202
|36,5023
|% 0,34
|
|Frank
|32,9370
|33,1354
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6902
|7,7287
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,64
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|908,95
|909,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,73
|980,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,83
|73,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,47
|2.024,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 68 artarak (% 0.59 ) 6, 964
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, YAYLA, ALFAS, KFEIN, ATATP, PNLSN, GRTRK, MRSHL, IZFAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, QNBFL, OTTO, SNPAM, IHLGM, SAMAT
-
17:59
BSOKE, PKENT, SKYMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
YKBNK, LINK, DERIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında