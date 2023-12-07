***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT. İş Bankası A.Ş.'nin ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.‘nin içinde yer aldığı T. İş Bankası A.Ş. liderliğindeki konsorsiyumun sağlamış olduğu mevcut durumda 7,7 milyon Avro eşdeğerinde olan Şirketimizin uzun vadeli kredilerinin bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl vadeli refinansmanı ve buna ilaveten 18 ay vadeli 600 Bin Avro ilave fonlama sağlanması amacıyla Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu ilave finansman, Şirketin büyümesine paralel olarak artan işletme sermayesi ihtiyacını destekleyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223789BIST