***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. arasında finansal danışmanlık hizmetleri alınması hususunda anlaşma imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260342BIST