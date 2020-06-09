***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 96.000.000Mevcut Sermaye (TL) 40.120.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 78.234.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,808 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline A Grubu, SKTA4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00038B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 40.119.999,15 38.113.999,193 95,00000 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00046Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 40.120.000 38.114.000,000 95,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.06.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 04.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 12.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 11.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 29833736-105.01.01.01-E.5700 sayılı yazısı ile, Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %95'i oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.-Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 10.06.2020 ile 24.06.2020 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.-Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL'den satışa arz edilecektir.-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.soktasgroup.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.gedik.com adresindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.- Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da payların satılmasını takiben kalan payların olması halinde, satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850101BIST