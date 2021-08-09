***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 78.234.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.800.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,821 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline A Grubu, SKTA3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00053B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 78.233.999,15 75.565.999,179 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00061Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 78.234.000 75.566.000,000 96,58971Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 28.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Şirketimizin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylara yönelik olarak, sahip oldukları payların %96,58971'i oranında ve nominal değer üzerinden yeni pay alma hakları bulunmaktadır.-Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.08.2021 ile 25.08.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.-Yeni pay alım haklarının kullanımında, toplam 1 TL nominal değerli pay 1 TL'den satışa arz edilecektir.-Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.soktasgroup.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.infoyatirim.com adresindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür.-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar, tasarruf sahiplerine satış duyurusuyla ayrıca ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.- Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.- Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da halka arzından sonra satılamayan pay olması halinde, söz konusu satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır. Bu çerçevede VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956245BIST