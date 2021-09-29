***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 78.234.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 153.800.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010 0,85 0,821 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline A Grubu, SKTA3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00053B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 78.233.999,15 75.565.999,179 96,58971 1,00 B Grubu B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5 Hamiline B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00061 269.903,862Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 78.234.000 75.566.000,000 96,58971 269.903,862Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.09.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.09.2021SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.08.2021Ödeme Tarihi 13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 29.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL tutarında (%96,58971 bedelli) artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Şirketimiz yeni sermayesinin tescili de bugün gerçekleşmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965802BIST