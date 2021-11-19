***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









ılan Açıklamanın Tarihi22.06.2021, 30.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Denetim Komitesi Raporu" ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978636BIST