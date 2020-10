***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Süt Hayvancılığı 97619048 82000000 TRY 84 Bağlı Ortaklık
Söktaş Pazarlama A.Ş. Tekstil 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söktaş USA Inc. Tekstil 200 200 USD 100 Bağlı Ortaklık
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi 1666650 666660 TRY 40 İştirak