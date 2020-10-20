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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2020 18:14
GÜNCEL HABERLER



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Süt Hayvancılığı 97619048 82000000 TRY 84 Bağlı Ortaklık
Söktaş Pazarlama A.Ş. Tekstil 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söktaş USA Inc. Tekstil 200 200 USD 100 Bağlı Ortaklık
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi 1666650 666660 TRY 40 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882623


BIST



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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8686 7,8760 % -0,03  
Euro 9,3074 9,3228 % 0,51  
Sterlin 10,1563 10,2072 % -0,12  
Frank 8,6425 8,6946 % 0,27  
Riyal 2,0922 2,1027 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 6,92  
Altın Gr. 484 484 1,65  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,77 24,81 0,38  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,10  
B. Petrol 42,68 42,68 0,06  
Seans Raporu 18:05
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