***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2020 18:14
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Süt Hayvancılığı 97619048 82000000 TRY 84 Bağlı Ortaklık
Söktaş Pazarlama A.Ş. Tekstil 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Söktaş USA Inc. Tekstil 200 200 USD 100 Bağlı Ortaklık
Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi 1666650 666660 TRY 40 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882623
BIST
18:051.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
18:057,8760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 7,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9086
En Düşük
7,8635
18:059,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3428
En Düşük
9,2625
18:05483,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,12
|Açılış
|: 483,43
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,62
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|4,18
|78.409.527
|% 10,00
|
|USAK
|2,53
|377.494.253
|% 10,00
|
|GEDIK
|10,01
|48.777.480
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|KRSTL
|2,64
|49.915.120
|% 10,00
|
|MERKO
|19,44
|7.775.942
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|1.438.516
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|726.174
|% -10,00
|
|TKURU
|349,70
|24.754.122
|% -9,99
|
|EMNIS
|30,46
|103.381
|% -9,99
|
|GARAN
|7,47
|2.018.867.777
|% -0,40
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ASELS
|18,18
|899.423.728
|% 0,44
|
|PETKM
|4,49
|770.631.493
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|945.802.768
|% 2,00
|
|ALBRK
|1,75
|580.830.827
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,38
|681.029.528
|% 3,03
|
|SISE
|6,98
|2.002.869.206
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,32
|351.183.255
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8686
|7,8760
|% -0,03
|
|Euro
|9,3074
|9,3228
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1563
|10,2072
|% -0,12
|
|Frank
|8,6425
|8,6946
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0922
|2,1027
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|6,92
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.175
|3.254
|-21,56
|
|Yarım
|1.535
|1.574
|-10,42
|
|Çeyrek
|770
|787
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,10
|
|B. Petrol
|42,68
|42,68
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLNMA
Yüzde 8.92 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 249 adet işlem
-
17:58BRKSN
Yüzde 7.94 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 948 adet işlem
-
17:56PEGYO
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 365, 454 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 21, 038.00 milyon TL de
-
17:54TIRE
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 969, 711 adet işlem