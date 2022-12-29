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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2022 18:30
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORKMAZ İLKORUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 24.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komite Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Başkanı
EYÜP HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 27.03.1984 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 8.98 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUHARREM HİLMİ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.03.1982 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 7.11 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi
YAKUP GÜNGÖR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.04.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
MUZAFFER KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yöneticilik Evet Bağımsız Üye Değil - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Öğretim Üyeliği / Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.55 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliğl Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği Hayır 0.02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yeni İş Geliştirme Komitesi Üyesi / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Üyesi
NAZIM EKREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ARZU ASLAN KESİMER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 14.04.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Yeni İş Geliştirme Komitesi Başkanı / Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi Başkan Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091249


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