***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'ye Nazım Ekren'in Başkan ve Arzu Aslan Kesimer'in Üye olarak atanmasına,* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Arzu Aslan Kesimer'in ve Komite Üyeleri olarak Muharrem H.Kayhan, Yakup Güngör, Nazım Ekren ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına,* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nazım Ekren'in, Komite Üyeleri olarak E.Hilmi Kayhan ve Yakup Güngör'ün atanmasına,* Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulmasına, ekte yer alan Yeni İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,* Yeni İş Geliştirme Komitesi'ne Arzu Aslan Kesimer'in Başkan, Yakup Güngör'ün Başkan Yardımcısı ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Üye olarak atanmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928188BIST