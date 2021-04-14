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***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.04.2021 18:12



***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:
* Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan  Denetimden Sorumlu Komite'ye Nazım Ekren'in Başkan ve Arzu Aslan Kesimer'in  Üye olarak atanmasına,
* Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim  Komitesi Başkanı olarak Arzu Aslan Kesimer'in ve Komite Üyeleri olarak Muharrem H.Kayhan, Yakup  Güngör, Nazım Ekren ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ebgü Senem Demirkan'ın atanmasına,
* Sermaye  Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca  oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Nazım Ekren'in, Komite Üyeleri olarak E.Hilmi Kayhan ve Yakup Güngör'ün atanmasına,
* Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulmasına, ekte yer alan Yeni İş Geliştirme Komitesi Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,
* Yeni İş Geliştirme Komitesi'ne Arzu Aslan Kesimer'in Başkan, Yakup Güngör'ün Başkan Yardımcısı ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın Üye olarak atanmasına,
  
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928188


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