***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.12.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları'nın ekte yer alan şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228207BIST