***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
22.12.2023 18:32
***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları'nın ekte yer alan şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228207
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|MARBL
|14,13
|45.115.582
|% 9,96
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|EMNIS
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|3.586.449
|% 9,96
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|MSGYO
|15,12
|29.324.647
|% 9,96
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|ALFAS
|86,95
|1.025.230.977
|% -9,99
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|GUBRF
|212,90
|564.135.737
|% -9,98
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|DERHL
|8,12
|170.795.252
|% -9,98
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|SAMAT
|49,02
|44.767.022
|% -9,97
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|QNBFL
|849,00
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|THYAO
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|23,78
|3.890.752.970
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|AKBNK
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|TUPRS
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|YKBNK
|20,46
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|BEGYO
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|655.307.173
|% 1,09
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|ISCTR
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|% -1,00
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|EKGYO
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|1.128.518.972
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|YKBNK
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|CEMAS
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|Alış
|Satış
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|Euro
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|Sterlin
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|% 0,50
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|Riyal
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