***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri31 -602.911 -46.358Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -431ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-603.342 -46.358FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-603.342 -46.358Finansman Gelirleri163.028 24.770Finansman Giderleri35 -1.037SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-441.351 -21.588Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.982 -1.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 3.982 -1.023SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-437.369 -22.611DÖNEM KARI (ZARARI)-437.369 -22.611Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-437.369 -22.611Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-592.127 -3.231Dönem Karı (Zararı)-437.369 -22.611Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-437.369 -22.611Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-153.450 3.953Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.090Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 13.090Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler-162.558Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -3.982 1.023Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler18 2.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.308 15.427Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.876İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -7.876Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 16.586 3.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 16.586 3.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 13.270 18.900Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 -26.897 726İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -26.897 726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.267Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-592.127 -3.231YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI162.558Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri19 162.558FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300.000 1.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri29 300.000 1.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.569 996.769Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.569 996.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 875.075 996.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 879.457 1.004.644Peşin Ödenmiş Giderler15 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 25.753 845Diğer Dönen Varlıklar16 19.863 1.544ARA TOPLAM925.089 1.007.033TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR925.089 1.007.033DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları10 2.565Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.425TOPLAM VARLIKLAR932.514 1.007.033KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar349İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar349Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 349Ticari Borçlar20.263 3.677İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 20.263 3.677Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 32.170 18.900Diğer Borçlar19.444 3.114İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 19.444 3.114Kısa Vadeli Karşılıklar8.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 8.278ARA TOPLAM80.504 25.691TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER80.504 25.691UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.347İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.347Uzun Vadeli Karşılıklar16.384 6.803Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 16.384 6.803Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 171TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.731 6.974TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER99.235 32.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar833.279 974.368Ödenmiş Sermaye29 1.300.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.741 -3.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.741 -3.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -6.741 -3.021Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı29 -437.369 -22.611TOPLAM ÖZKAYNAKLAR833.279 974.368TOPLAM KAYNAKLAR932.514 1.007.033Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Karı (Zararı)-22.611Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.021 -25.632Sermaye Avansı29 1.000.000 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler29 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 -3.021 -22.611 974.368Transferler-22.611 22.611 300.000Dönem Karı (Zararı)-437.369 -441.089Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.720Sermaye Arttırımı29 300.000Dönem Sonu Bakiyeler29 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-437.369 -22.611DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29 -3.720 -3.021Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -4.770 -3.873Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 1.050 852Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 1.050 852Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.720 -3.021TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-441.089 -25.632Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-441.089 -25.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840893BIST