***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMISatışların Maliyeti17 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri18 -229.637 -77.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.608 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-228.029 -77.731FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-228.029 -77.731Finansman Gelirleri20 15.296 40.666Finansman Giderleri20 -521 -75SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-213.254 -37.140Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri817 1.881Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 817 1.881SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-212.437 -35.259DÖNEM KARI (ZARARI)-212.437 -35.259Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-212.437 -35.259Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-226.631 -35.413Dönem Karı (Zararı)-212.437 -35.259Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-212.437 -35.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler831 -1.213Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.310 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler501 795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 501 795Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -980 -2.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.025 1.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.112 -7.638İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -4.112 -7.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.503 1.426İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 3.503 1.426Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.276 3.637Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.140 3.634İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -13.140 3.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-226.631 -35.413YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.281 300.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.281 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -1.281 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 0 300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-227.912 264.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-227.912 264.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.457 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.545 1.269.231Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 651.545 879.457Peşin Ödenmiş Giderler9 16 16İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 28.640 25.753Diğer Dönen Varlıklar10 21.088 19.863ARA TOPLAM701.289 925.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR701.289 925.089DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 14.407 2.565Ertelenmiş Vergi Varlığı21 5.840 4.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.247 7.425TOPLAM VARLIKLAR721.536 932.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.861 349İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.861 349Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.861 349Ticari Borçlar23.766 20.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.766 20.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 30.894 32.170Diğer Borçlar6.304 19.444İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.304 19.444Kısa Vadeli Karşılıklar6.331 8.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.331 8.278ARA TOPLAM72.156 80.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.156 80.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.706 2.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.706 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.706 2.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 19.482 16.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.188 18.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER101.344 99.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar620.192 833.279Ödenmiş Sermaye16 1.300.000 1.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.391 -6.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.391 -6.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.391 -6.741Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -459.980 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı-212.437 -437.369TOPLAM ÖZKAYNAKLAR620.192 833.279TOPLAM KAYNAKLAR721.536 932.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368Transferler-22.611 22.611Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-451