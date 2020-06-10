***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.06.2020 13:58
***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Satışların Maliyeti
17 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -229.637 -77.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.608 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-228.029 -77.731
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-228.029 -77.731
Finansman Gelirleri
20 15.296 40.666
Finansman Giderleri
20 -521 -75
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-213.254 -37.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
817 1.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 817 1.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.437 -35.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.437 -35.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-212.437 -35.259
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.631 -35.413
Dönem Karı (Zararı)
-212.437 -35.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-212.437 -35.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
831 -1.213
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 1.310 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
501 795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 501 795
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -980 -2.008
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.025 1.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.112 -7.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.112 -7.638
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.503 1.426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.503 1.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.276 3.637
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.140 3.634
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -13.140 3.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-226.631 -35.413
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.281 300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.281 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -1.281 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 0 300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-227.912 264.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-227.912 264.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.457 1.004.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
651.545 1.269.231
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 651.545 879.457
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16 16
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 16 16
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 28.640 25.753
Diğer Dönen Varlıklar
10 21.088 19.863
ARA TOPLAM
701.289 925.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
701.289 925.089
DURAN VARLIKLAR
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 14.407 2.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 5.840 4.860
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.247 7.425
TOPLAM VARLIKLAR
721.536 932.514
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.861 349
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.861 349
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 4.861 349
Ticari Borçlar
23.766 20.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.766 20.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 30.894 32.170
Diğer Borçlar
6.304 19.444
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.304 19.444
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.331 8.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 6.331 8.278
ARA TOPLAM
72.156 80.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.156 80.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.706 2.347
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.706 2.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.706 2.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 19.482 16.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.188 18.731
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.344 99.235
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
620.192 833.279
Ödenmiş Sermaye
16 1.300.000 1.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.391 -6.741
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.391 -6.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -7.391 -6.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -459.980 -22.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-212.437 -437.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
620.192 833.279
TOPLAM KAYNAKLAR
721.536 932.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368
Transferler
-22.611 22.611
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-451