***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SKV*** SKY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 0 0 0Satışların Maliyeti17 0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim Giderleri18 -345.660 -318.443 -116.023 -240.712Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.820 212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.863 -19.863ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-363.703 -318.443 -135.674 -240.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-363.703 -318.443 -135.674 -240.712Finansman Gelirleri20 30.161 91.209 14.865 50.543Finansman Giderleri20 -1.020 -358 -499 -283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-334.562 -227.592 -121.308 -190.452Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri958 -1.588 141 -3.469Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 958 -1.588 141 -3.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-333.604 -229.180 -121.167 -193.921DÖNEM KARI (ZARARI)-333.604 -229.180 -121.167 -193.921Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-333.604 -229.180 -121.167 -193.921Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-327.145 -181.738Dönem Karı (Zararı)-333.604 -229.180Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-333.604 -229.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.821 7.411Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 2.619Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.888 3.457Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.888 3.457Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler212 1.995Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 212 1.995Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.898 1.959İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.638 40.031Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.945 -26.616İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 14.945 -26.616Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.589 51.355İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.589 51.355Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -2.713 8.680Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.183 6.612İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -11.183 6.612Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-327.145 -181.738YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI200.000 300.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 200.000 300.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.454Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.454Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları6 -2.454YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.599 118.262NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-129.599 118.262DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.457 1.004.644DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ749.858 1.122.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 749.858 879.457Peşin Ödenmiş Giderler16 16İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 16 16Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 30.671 25.753Diğer Dönen Varlıklar19.863İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 19.863ARA TOPLAM780.545 925.089TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR780.545 925.089DURAN VARLIKLARKullanım Hakkı Varlıkları11 13.098 2.565Ertelenmiş Vergi Varlığı21 6.758 4.860TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.856 7.425TOPLAM VARLIKLAR800.401 932.514KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4.978 349İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.978 349Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 4.978 349Ticari Borçlar23.064 20.263İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.064 20.263Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 29.457 32.170Diğer Borçlar8.261 19.444İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.261 19.444Kısa Vadeli Karşılıklar6.331 8.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.331 8.278ARA TOPLAM72.091 80.504TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER72.091 80.504UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.416 2.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.416 2.347Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 8.416 2.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 23.977 16.384TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.393 18.731TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.484 99.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar695.917 833.279Ödenmiş Sermaye16 1.500.000 1.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.499 -6.741Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.499 -6.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -10.499 -6.741Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 -459.980 -22.611Net Dönem Karı veya Zararı-333.604 -437.369TOPLAM ÖZKAYNAKLAR695.917 833.279TOPLAM KAYNAKLAR800.401 932.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.000.000 -3.021 -22.611 974.368 974.368Transferler-22.611 22.611Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.319 -229.180 -227.861 -227.861Sermaye Arttırımı300.000 300.000 300.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.300.000 -1.702 -22.611 -229.180 1.046.507 1.046.507Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 1.300.000 -6.741 -22.611 -437.369 833.279 833.279Transferler-437.369 437.369Dönem Karı (Zararı)-3.758 -333.604 -337.362 -337.362Sermaye Arttırımı200.000 200.000 200.000Dönem Sonu Bakiyeler16 1.500.000 -10.499 -459.980 -333.604 695.917 695.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-333.604 -229.180 -121.167 -193.921DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.758 1.319 -3.108 1.770Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -4.698 1.690 -3.885 2.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler940 -371 777 -498Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 940 -371 777 -498Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.758 1.319 -3.108 1.770TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-337.362 -227.861 -124.275 -192.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-337.362 -227.861 -124.275 -192.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869128BIST